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После катания с горок в больницы Беларуси обратились уже более 200 детей

16.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

После катания с горок в больницы Беларуси обратились уже более 200 детей
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси растет число пострадавших от катания на тюбингах и ледянках. С тяжелыми травмами госпитализировали уже сотни детей. Как не превратить зимнюю забаву в трагедию, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Второкласснице Насте теперь не до уроков и прогулок со школьными друзьями. После серьезной операции она заново учится ходить. В больницу девочка попала после того, как неудачно покаталась на тюбинге. Во время спуска столкнулась с другим ребенком. Потеряла сознание, почувствовала тошноту. Скорая приехала и увезла на срочную операцию.

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«Сложная черепно-мозговая травма. Ее забрали в 21:30, а врач пришел с операционной около часа ночи. Сказал, что все хорошо. Сделали все быстро, не должно быть проблем никаких. Сейчас только покой и выздоровление», – рассказала мать пострадавшей Светлана.

И такой случай не редкость. Ежедневно в больницы и поликлиники обращаются десятки белорусов. Травмы получают от катания на ледянках, санках и «ватрушках». Четверть всех случаев – тяжелые.

«Переломы, ушибы мозга и гематомы, которые требуют хирургического вмешательства. Иногда поступают дети с незначительными повреждениями, а при обследовании мы уже выявляем у них более серьезное повреждение мозга, чем показалось на первый взгляд», – отметил врач-нейрохирург Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Александр Корень.

С начала зимы больше 200 детей обратились в больницы после катаний. Многие игнорируют правила ради острых ощущений. Скатываются со слишком крутых или необорудованных склонов. Как итог – столкновение с деревом или другими отдыхающими.

«Количество детей, поступающих к нам в стационар, катающихся во дворах, очень большое. И, следовательно, те дети, которые получают серьезные травмы, это дети, которые катались в неприспособленных местах», – сказала врач-нейрохирург Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Анна Соловьева.

Только в Минске оборудовано более полусотни горок для катания на тюбингах. Они огорожены от дорог и деревьев и находятся под наблюдением коммунальных служб. Но даже на такие трассы медики советуют брать специальную экипировку и обучать детей правилам безопасного катания.



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Теги: Минск
 
 
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Травмы получают от катания на ледянках, санках и «ватрушках». Четверть всех случаев – тяжелые.
 
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