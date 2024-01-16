После катания с горок в больницы Беларуси обратились уже более 200 детей

И такой случай не редкость. Ежедневно в больницы и поликлиники обращаются десятки белорусов. Травмы получают от катания на ледянках, санках и «ватрушках». Четверть всех случаев – тяжелые.

«Переломы, ушибы мозга и гематомы, которые требуют хирургического вмешательства. Иногда поступают дети с незначительными повреждениями, а при обследовании мы уже выявляем у них более серьезное повреждение мозга, чем показалось на первый взгляд», – отметил врач-нейрохирург Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Александр Корень.

С начала зимы больше 200 детей обратились в больницы после катаний. Многие игнорируют правила ради острых ощущений. Скатываются со слишком крутых или необорудованных склонов. Как итог – столкновение с деревом или другими отдыхающими.

«Количество детей, поступающих к нам в стационар, катающихся во дворах, очень большое. И, следовательно, те дети, которые получают серьезные травмы, это дети, которые катались в неприспособленных местах», – сказала врач-нейрохирург Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Анна Соловьева.

Только в Минске оборудовано более полусотни горок для катания на тюбингах. Они огорожены от дорог и деревьев и находятся под наблюдением коммунальных служб. Но даже на такие трассы медики советуют брать специальную экипировку и обучать детей правилам безопасного катания.