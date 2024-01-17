ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудничество Беларуси и Ирана: в чем выгода сторон?

17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси и Ирана: в чем выгода сторон?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудничество Беларуси и Ирана укрепляется. Недавно стороны согласовали план взаимодействия по перспективным направлениям, но растет не только товарооборот. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Ангелины Казарцевой.

Студент-медик из Ирана Мохаммадрез Резапурфард уже на последнем курсе. Но планирует продолжать учиться в интернатуре. Стать врачом хотел с детства. Воплотить мечту решил в Беларуси. Здесь учеба дешевле, и жизнь в стране пришлась по душе.

«Мне даже очень нравится, что холодно, снег, дождь идет. Тут хорошая страна, все спокойно, и качество учебы очень хорошее», – поделился Мохаммадрез Резапурфард.

За шесть лет в Беларуси иностранец нашел не только призвание, но и создал семью. Теперь он хочет показать жене и дочери свою родину – Иран. Как раз скоро визы белорусам делать будет не нужно. Планируют и прямой авиарейс между столицами.

«Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Алиреза Санеи.

После визита первого вице-президента Ирана в Беларусь в октябре прошлого года сотрудничество стран укрепилось. На четверть вырос товарооборот. Подписаны соглашения по многим направлениям, например, в сфере услуг, фармацевтики, промышленности. Странам есть что предложить друг другу.

«Большой интерес иранских компаний вызывает наша деревообработка, опять же машиностроение, сотрудничество в сфере информационных технологий. Нас очень интересует логистика, финансовая сфера, то есть на самом деле сфер для сотрудничества очень много», – сказал генеральный директор минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко.

Недавно страны договорились о поставках в Иран белорусских удобрений. Объемы большие – 400 тысяч тонн. В планах создать и совместные предприятия, например, в области фармацевтики, машиностроения. Беларусь и Иран планируют нарастить товарооборот до миллиарда долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После визита первого вице-президента Ирана в Беларусь в октябре прошлого года сотрудничество стран укрепилось. На четверть вырос товарооборот.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем привлекают вузы Беларуси абитуриентов из других стран?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2024
Mir24.TV Belarus
17.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика