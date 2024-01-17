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Сотрудничество Беларуси и Ирана: в чем выгода сторон?
17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество Беларуси и Ирана укрепляется. Недавно стороны согласовали план взаимодействия по перспективным направлениям, но растет не только товарооборот. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Ангелины Казарцевой.
Студент-медик из Ирана Мохаммадрез Резапурфард уже на последнем курсе. Но планирует продолжать учиться в интернатуре. Стать врачом хотел с детства. Воплотить мечту решил в Беларуси. Здесь учеба дешевле, и жизнь в стране пришлась по душе.
«Мне даже очень нравится, что холодно, снег, дождь идет. Тут хорошая страна, все спокойно, и качество учебы очень хорошее», – поделился Мохаммадрез Резапурфард.
За шесть лет в Беларуси иностранец нашел не только призвание, но и создал семью. Теперь он хочет показать жене и дочери свою родину – Иран. Как раз скоро визы белорусам делать будет не нужно. Планируют и прямой авиарейс между столицами.
После визита первого вице-президента Ирана в Беларусь в октябре прошлого года сотрудничество стран укрепилось. На четверть вырос товарооборот. Подписаны соглашения по многим направлениям, например, в сфере услуг, фармацевтики, промышленности. Странам есть что предложить друг другу.
Недавно страны договорились о поставках в Иран белорусских удобрений. Объемы большие – 400 тысяч тонн. В планах создать и совместные предприятия, например, в области фармацевтики, машиностроения. Беларусь и Иран планируют нарастить товарооборот до миллиарда долларов.
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После визита первого вице-президента Ирана в Беларусь в октябре прошлого года сотрудничество стран укрепилось. На четверть вырос товарооборот.
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