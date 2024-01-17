Сотрудничество Беларуси и Ирана: в чем выгода сторон?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси и Ирана укрепляется. Недавно стороны согласовали план взаимодействия по перспективным направлениям, но растет не только товарооборот. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Ангелины Казарцевой. Исторический момент: Как в Беларуси запустили первую АЭС

Студент-медик из Ирана Мохаммадрез Резапурфард уже на последнем курсе. Но планирует продолжать учиться в интернатуре. Стать врачом хотел с детства. Воплотить мечту решил в Беларуси. Здесь учеба дешевле, и жизнь в стране пришлась по душе.

«Мне даже очень нравится, что холодно, снег, дождь идет. Тут хорошая страна, все спокойно, и качество учебы очень хорошее», – поделился Мохаммадрез Резапурфард.

За шесть лет в Беларуси иностранец нашел не только призвание, но и создал семью. Теперь он хочет показать жене и дочери свою родину – Иран. Как раз скоро визы белорусам делать будет не нужно. Планируют и прямой авиарейс между столицами.

«Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Алиреза Санеи.

После визита первого вице-президента Ирана в Беларусь в октябре прошлого года сотрудничество стран укрепилось. На четверть вырос товарооборот. Подписаны соглашения по многим направлениям, например, в сфере услуг, фармацевтики, промышленности. Странам есть что предложить друг другу.

«Большой интерес иранских компаний вызывает наша деревообработка, опять же машиностроение, сотрудничество в сфере информационных технологий. Нас очень интересует логистика, финансовая сфера, то есть на самом деле сфер для сотрудничества очень много», – сказал генеральный директор минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко.

Недавно страны договорились о поставках в Иран белорусских удобрений. Объемы большие – 400 тысяч тонн. В планах создать и совместные предприятия, например, в области фармацевтики, машиностроения. Беларусь и Иран планируют нарастить товарооборот до миллиарда долларов.