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Кочанова: Люди в каждом населенном пункте Беларуси должны жить комфортно
17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с главами областных и сельских Советов депутатов. Она отметила, что люди в любом населенном пункте должны жить комфортно, и это во многом зависит от работы народных избранников.
Для того, чтобы проблемы жителей решались эффективно, руководители на местах должны быть более самостоятельными и принимать решения оперативно и по-хозяйски. Такой подход определил и президент Александр Лукашенко. Его обязаны придерживаться и депутаты.
Накануне в республике стартовала регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и местных Советов. 25 февраля в стране впервые пройдет единый день голосования. Белорусы выберут 12,5 тысячи депутатов.
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси встретилась с главами областных и сельских Советов депутатов.
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