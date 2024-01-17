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Кочанова: Люди в каждом населенном пункте Беларуси должны жить комфортно

17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова: Люди в каждом населенном пункте Беларуси должны жить комфортно
 Фото: ТАСС

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с главами областных и сельских Советов депутатов. Она отметила, что люди в любом населенном пункте должны жить комфортно, и это во многом зависит от работы народных избранников.

Для того, чтобы проблемы жителей решались эффективно, руководители на местах должны быть более самостоятельными и принимать решения оперативно и по-хозяйски. Такой подход определил и президент Александр Лукашенко. Его обязаны придерживаться и депутаты.

«На селе три вопроса самые главные, и они и формируют настроение людей, и определяют их отношение к власти. Это дороги, это уличное освещение и благоустройство», – сказал председатель Знаменского сельского Исполнительного комитета Сергей Головенко.

«У нас люди обращались по продлению общественного транспорта до населенных пунктов. В частности, в деревню Головинцы сейчас заезжает общественный транспорт городской, и жители деревни имеют возможность добираться до города с комфортом. Также решаются вопросы по установке павильонов на остановочных пунктах», –рассказала председатель Луковского сельского Совета депутатов Жанна Бизня.

Накануне в республике стартовала регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей и местных Советов. 25 февраля в стране впервые пройдет единый день голосования. Белорусы выберут 12,5 тысячи депутатов.



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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси встретилась с главами областных и сельских Советов депутатов.
 
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