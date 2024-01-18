«Он все расскажет начальнику». Почему услуги корпоративного психолога в Беларуси пока еще не очень востребованы

Источник материала: ProBusiness

Корпоративный психолог — инвестиция в ментальное здоровье сотрудников или всего лишь инструмент управления коллективом для достижения целей компании? Нейропсихолог и гештальт-терапевт Московского гештальт института Любовь Яковина рассказала «Про бизнес», может ли корпоративный психолог снизить текучесть кадров, укрепить лояльность клиентов и увеличить прибыль.

Любовь Яковина

Нейропсихолог и гештальт-терапевт Московского гештальт института

Почему стоит заботиться о ментальном здоровье работников

— В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание на рабочем месте клиническим синдромом . Так что забота о психическом здоровье своих сотрудников — необходимость. Например, с 2023 года сеть минских пиццерий ввела программу бесплатной психологической поддержки для своих работников, а в компании «1С-Битрикс» штатный психоаналитик работает с 2017 года. Но все-таки в большинстве компаний услуги корпоративного психолога до сих пор кажутся капризом.

Корпоративный психолог — это специалист в области психологии, работающий внутри компании. Его обязанности включают проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций с сотрудниками, управление стрессовыми состояниями в коллективе, разработку и внедрение программ по улучшению психоэмоционального климата в команде. Кроме того, корпоративный психолог должен повышать эффективность сотрудников и организацию мероприятий по их адаптации.

Например, корпоративный психолог смог помочь управляющей одной из кондитерских сетей в выявлении и разрешении конфликтов внутри коллектива. Сотрудники смены не поддерживали доброжелательные отношения, перекладывали ответственность друг на друга, утаивали информацию. Когда застопорились продажи, об этой ситуации узнала управляющая. Сначала она пыталась решить проблему самостоятельно, но, не справилась и обратилась за помощью ко мне.

Я на личных консультациях внимательно выслушала управляющую и сотрудников, чтобы понять корень проблемы и выявить основные аспекты внутренних конфликтов. После этого я рассказала всем об эффективном командном взаимодействии, ответственности и важности обмена информацией. А закрепила новые знания сотрудников командообразующая методика «Приключение Пиратов». Это увлекательная игра с участием различных персонажей, перед которыми стоит общая задача пройти испытание, обнаружив в себе и коллегах сверхспособности. Так сотрудники показали свои сильные стороны, а также увидели и оценили таланты коллег, поняли, что важно работать сообща.



Unsplash.com

Как связаны счастье сотрудников и уровень лояльности потребителей к компании

Я верю, что мотивированные сотрудники с удовольствием приходят на работу и поэтому способствуют формированию круга лояльных потребителей вокруг компании.

Сегодня лояльность потребителя — это ключ долгой и успешной работы бизнеса на рынке. Клиенты чаще совершают повторную покупку при условии позитивного первого опыта обращения за товаром и услугой. Безупречно обслужить клиента может только мотивированный, довольный сотрудник, который разделяет ценности своей компании.

Вот кейс сети рыболовных магазинов. Собственник обратился с запросом на обучение персонала коммуникативным навыкам и разрешению конфликтов. Помогло простое упражнение. Сотрудники смогли увидеть свое обслуживание и общение с покупателями со стороны, а следовательно осознать влияние на удовлетворенность клиента. Это упражнение называется «Эстафета чувств». Каждому сотруднику предлагалось в игровой форме пантомимой изобразить чувство, обозначенное на предлагаемой карте, а команда должна отгадать это чувство. В процессе игры выяснилось, что эмоции с игровых карт каждый предъявлял настолько по-разному, что один сотрудник назвал поведение пренебрежительным, хотя его коллега старался изобразить обходительность. Это простое упражнение помогает сотрудникам увидеть в лабораторных условиях свои поведенческие ошибки и выработать единый стиль коммуникации, ведущий к продажам.

Важно, что, работая в дружелюбной обстановке, сотрудники не тратят силы и время на подковерные игры и интриги, а заняты своими рабочими задачами. В коллективах, где налажена взаимопомощь и открытое общение, передача знаний и навыков от сотрудника к сотруднику осуществляется максимально быстро.

Когда у работника нет внутриличностных или межличностных конфликтов, когда человек счастлив, мотивирован и позитивен, он будет стремится поддерживать такое состояние и во внешних обстоятельствах: качественно выполнять работу и проявлять инициативу.



Unsplash.com

Напряжение, недосказанности и конфликты среди сотрудников могут привести к снижению выручки и продаж, потому что они провоцируют:

высокую текучку кадров;

частые случаи болезненных состояний, выраженных в постоянных больничных листах (возможно, вызванных психосоматикой);

конфликты и разногласия между сотрудниками;

апатию и эмоциональное выгорание среди работников;

высокий уровень стресса и непостоянства.



Unsplash.com

Почему ментальным здоровьем сотрудников не может заниматься HR

Кто-то может возразить, что этими проблемами должен заниматься HR-специалист. Однако обязанности HR сосредоточены в большей степени на подборе и управлении персоналом, ориентированном на выполнение должностных обязанностей, а не на эмоциональный фон и психическое здоровье. У HR-специалистов обычно так много оперативных задач, что просто невозможно уделить внимание психоэмоциональному состоянию каждого сотрудника. Именно по этой причине существует специализированная роль корпоративного психолога, который фокусируется на психическом здоровье коллектива.

В IT-сфере, где умственная работоспособность сотрудников играет ключевую роль, в социальный пакет часто включена важная составляющая — еженедельная личная терапия. Во многих IT-компаниях есть штатный психолог, ответственный за сплочение коллектива, создание тимбилдингов, тренингов и обеспечение психологического здоровья и развития персонала. Кроме того, каждый сотрудник по запросу может воспользоваться личной терапией. В доверительной обстановке, выбрав своего терапевта, сотрудник может работать над личными отношениями, семейными вопросами и преодолевать возрастные кризисы, не допуская, чтобы личные аспекты влияли на производительность труда.



Фото Unsplash.com

В отличие от корпоративного психолога, задача которого — повышение продуктивности компании, личная терапия фокусируется на развитии личности в рабочей среде.

Если мои слова перевести в бюджет, то средний прайс за 50 минут личной терапии составляет 90 белорусских рублей. Для работодателя себестоимость сотрудника увеличивается на 360 рублей в месяц. Это не так много. А формат гибридной или удаленной работы позволяет психологам поддерживать сотрудников и на расстоянии с помощью сервисов видеозвонков.

Однако корпоративных психологов как таковых в Беларуси минимальное количество. Компании включают консультации психологов в соцпакет, но предпочитают работать с агрегаторами, которые дают возможность выбора.

Специфика работы корпоративного психолога в Беларуси

В Беларуси многие скептически относятся именно к корпоративным психологам, потому что распространено мнение, что они сливают информацию шефу. Мол, как только появляется необходимость сокращения, все начальники бегут к корпоративному психологу и начинают просить у него информацию про каждого работника, а потом отбирают тех, у кого проблемы посерьезнее, и увольняют.



Unsplash.com

Именно поэтому в организациях, где есть штатный психолог, он в большинстве случаев, по своему прямому назначению не востребован. Да, люди бояться, что их «тараканы» станут известны всему отделу, что у них будут проблемы… И я понимаю, что в каких-то ситуациях эти страхи оправданы. Хотя первый пункт этического кодекса психолога и говорит об уважении прав и свободы человека, что безоговорочно включает в себя принцип конфиденциальности, увы, от непрофессиональных психологов мир не застрахован (но это не значит, что теперь каждого нужно в этом подозревать).

Корпоративный психолог — роскошь или необходимость?

В мире бизнеса некоторые считают корпоративного психолога излишеством, в то время как другие утверждают, что это неотъемлемая составляющая успешного и гармоничного рабочего окружения. Каждый должен решать сам, нужен ли ему такой человек в штате. Но вот список soft-skills сотрудников, которые он помогает развить и укрепить:

умение адаптироваться к внешним и внутренним изменениям;

повышение коммуникативных навыков сотрудников (навыки активного слушания, ясного выражения своих мыслей);

управление конфликтами (выявление источников разногласий, ядра неудовлетворенной потребности сторон, умение конструктивного взаимодействия);

умение управлять стрессом, принимать решения;

развивиать лидерские качества и системный подход.

Все эти навыки снижают издержки и расходы бизнеса на ошибки уставших и незамотивированных сотрудников. Я глубоко убеждена в том, что счастливый человек — это лучший сотрудник.