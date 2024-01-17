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Уникальная фотовыставка «Параллельные миры» открылась в Беларуси
17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уникальная фотовыставка «Параллельные миры» открылась в Национальной библиотеке Беларуси. На ней изобразили контраст двух миров: действующей власти и оппозиции, передает «МИР 24».
Вниманию посетителей представили 17 плакатов. В их основе – архивные кадры информационного агентства БелТА. На каждом снимке – размышление о разных подходах к видению будущего страны.
Создатели проекта анализировали то, как изменилась Беларусь за последние 30 лет, и что за это время стало с оппозицией. Фотовыставка будет работать до конца недели.
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Посетитель смогут увидеть 17 плакатов, в основе которых лежат архивные кадры информационного агентства БелТА.
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