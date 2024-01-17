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Уникальная фотовыставка «Параллельные миры» открылась в Беларуси

17.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальная фотовыставка «Параллельные миры» открылась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уникальная фотовыставка «Параллельные миры» открылась в Национальной библиотеке Беларуси. На ней изобразили контраст двух миров: действующей власти и оппозиции, передает «МИР 24».

Вниманию посетителей представили 17 плакатов. В их основе – архивные кадры информационного агентства БелТА. На каждом снимке – размышление о разных подходах к видению будущего страны.

«Верхний ряд – это позиция ответственности. Это позиция людей, которые строят, растят детей, убирают хлеб, знают, что такое рабочая смена. Есть вторая позиция: помахали флагами, пошумели, попели песни, а потом перешли даже к насилию», – сказала генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Создатели проекта анализировали то, как изменилась Беларусь за последние 30 лет, и что за это время стало с оппозицией. Фотовыставка будет работать до конца недели.



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Посетитель смогут увидеть 17 плакатов, в основе которых лежат архивные кадры информационного агентства БелТА.
 
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