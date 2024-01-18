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Погода в СНГ: порывистый ветер бушует в Беларуси, миндаль зацвел в Кыргызстане
18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Иордани для крещенских купаний подготовили в странах Содружества. О том, какая там погода в канун праздника Богоявления, расскажут корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
В Беларуси все еще морозно. В четверг по стране от минус семи до плюс трех. Из-за порывистого ветра и снега объявлен «оранжевый» уровень опасности. Отрицательных температур в эти дни ждали православные верующие. Вечером у них начинаются традиционные крещенские купания. В этом году в столице новшество: иордани с подогревом. Их организовали для тех, кто не готов к холодной воде, но хочет присоединиться к обряду. Как и прежде, в местах окунания будут дежурить спасатели, врачи и милиция.
Кыргызстан
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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