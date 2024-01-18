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Лукашенко: Нововведения в законодательстве должны стимулировать экономику
18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все нововведения в законодательстве должны стимулировать рост белорусской экономики и выводить ее на новый качественный уровень. Такую задачу перед правительством поставил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание и на вывод капитала из страны. Подчеркнул, что в Беларуси одни из лучших условий для инвесторов, но попытки оттока денег за границу должны пресекаться. Госконтроль доложил о таких случаях.
Также на совещании рассмотрели вопросы корректировки таможенного законодательства в рамках выполнения союзных программ, создания российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли и господдержки двух строительных предприятий.
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Президент Беларуси 18 января провел совещание с руководством Совета Министров.
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