Лукашенко: Нововведения в законодательстве должны стимулировать экономику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все нововведения в законодательстве должны стимулировать рост белорусской экономики и выводить ее на новый качественный уровень. Такую задачу перед правительством поставил президент Беларуси Александр Лукашенко.



Ряд предложений Совмина президент рассмотрел на совещании. Одна из инициатив – более гибко подойти к продаже имущества собственникам из недружественных стран.

«Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем. Если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка, как я говорил, – «досвидос», мы разберемся сами. И как показывает тот же «Макдональдс», мы прекрасно в этом разобрались», – сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание и на вывод капитала из страны. Подчеркнул, что в Беларуси одни из лучших условий для инвесторов, но попытки оттока денег за границу должны пресекаться. Госконтроль доложил о таких случаях.

Также на совещании рассмотрели вопросы корректировки таможенного законодательства в рамках выполнения союзных программ, создания российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли и господдержки двух строительных предприятий.