Аптечки нового образца представил Минздрав Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси представил аптечки нового образца. Изменения коснулись и чемоданчиков для транспортных средств, и наборов для оказания первой помощи на предприятиях.



В автомобильных аптечках по-прежнему 12 позиций. Только состав немного другой. Так, вместо ваты теперь индивидуальный перевязочный пакет. Медики уверяют: он удобнее. Добавили и аварийное одеяло.