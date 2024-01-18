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Аптечки нового образца представил Минздрав Беларуси

18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аптечки нового образца представил Минздрав Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минздрав Беларуси представил аптечки нового образца. Изменения коснулись и чемоданчиков для транспортных средств, и наборов для оказания первой помощи на предприятиях.

В автомобильных аптечках по-прежнему 12 позиций. Только состав немного другой. Так, вместо ваты теперь индивидуальный перевязочный пакет. Медики уверяют: он удобнее. Добавили и аварийное одеяло.

«Если водитель в холодное время года на трассе с малым количеством автомобилей заглох, у него не работает машина, не работает мобильный телефон, то он может обернуться этим одеялом и в течение нескольких часов дожидаться помощи. То же самое и на жаре. Также были изменены ножницы. Ножницы, которые есть в старой аптечке, не позволяют разрезать одежду и ремень безопасности, который может заклинить», – рассказал главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Беларуси Дмитрий Альховик.

В аптечках для офисов и предприятий теперь 23 наименования, в том числе пластыри, салфетки, бинты. Включили и тонометр, а также расширили список обязательных лекарств.

На выпуск аптечек нового образца производители должны полностью перейти до 1 января 2025 года. При этом использовать старые наборы водители смогут до окончания их срока годности.



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Изменения коснулись и чемоданчиков для транспортных средств, и наборов для оказания первой помощи на предприятиях.
 
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