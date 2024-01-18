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Аптечки нового образца представил Минздрав Беларуси
18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минздрав Беларуси представил аптечки нового образца. Изменения коснулись и чемоданчиков для транспортных средств, и наборов для оказания первой помощи на предприятиях.
В аптечках для офисов и предприятий теперь 23 наименования, в том числе пластыри, салфетки, бинты. Включили и тонометр, а также расширили список обязательных лекарств.
На выпуск аптечек нового образца производители должны полностью перейти до 1 января 2025 года. При этом использовать старые наборы водители смогут до окончания их срока годности.
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Изменения коснулись и чемоданчиков для транспортных средств, и наборов для оказания первой помощи на предприятиях.
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