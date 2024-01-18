Лукашенко: Прибыль должна оставаться в стране

В пример Александр Лукашенко привел всемирную сеть быстрого питания. Бренд покинул страну, но рестораны не пустуют.

«Люди с удовольствием едят то, что там готовят. И картошка фри у нас хорошая – из нашей картошки, и мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей – это самое главное. Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла», – заявил Лукашенко.

При этом в Беларуси созданы все условия для инвесторов, подчеркнул президент. И неважно, из какой страны. Это льготы, преференции, инфраструктура. Но только для тех, кто работает честно. Если же прибыль утекает за границу, это будут пресекать.

«Есть компании – наши, не наши. Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции. Заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки», – сказал белорусский лидер.

Все нововведения должны ускорять рост экономики. Это главное требование президента к Совмину, в том числе при выполнении союзных программ. Сейчас идет работа по сближению таможенных законодательств.

«Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства. Всякие там «вякания» и «писания», что Беларусь теряет суверенитет. Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас», –подчеркнул Лукашенко.

Выгоды белорусский лидер ждет и от других союзных проектов. Например, российско-белорусского космического спутника. Вопрос финансирования программы президент потребовал проработать детальнее.

«Лишних трат быть не должно. Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но и как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции белорусской и российской стороны», – отметил президент.

На доработку белорусский лидер отправил еще один документ. Президенту предложили оказать господдержку двум строительным организациям. Александр Лукашенко напомнил известное выражение о спасении утопающих, но отметил, что в организациях трудятся люди, поэтому потребовал дополнительных аргументов.

На совещании с Александром Лукашенко рассмотрели и вопрос работы специалистов-оценщиков имущества, например, при декларации автомобиля или для его страхования. Президент Беларуси потребовал сделать процесс прозрачным и контролируемым в срок до первого апреля.