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Лукашенко: Прибыль должна оставаться в стране

18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Прибыль должна оставаться в стране
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Прибыль должна оставаться в стране. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров. Он призвал стимулировать рост экономики страны. Сейчас для инвесторов созданы все условия. Ответные санкции ждут только западных партнеров. Обо всех нововведениях рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Продажа имущества только по спецразрешению после взноса в бюджет. Это условия для западных владельцев. Ограничения ввели в ответ на санкции. Правительство призывает «донастроить» механизм. Условие президента: это должны быть только единичные исключения из правил, с конкретным перечнем.

«Если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка, как я говорил, «до свидос» – мы разберемся сами», – сказал глава республики.

В пример Александр Лукашенко привел всемирную сеть быстрого питания. Бренд покинул страну, но рестораны не пустуют.

«Люди с удовольствием едят то, что там готовят. И картошка фри у нас хорошая – из нашей картошки, и мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей – это самое главное. Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла», – заявил Лукашенко.

При этом в Беларуси созданы все условия для инвесторов, подчеркнул президент. И неважно, из какой страны. Это льготы, преференции, инфраструктура. Но только для тех, кто работает честно. Если же прибыль утекает за границу, это будут пресекать.

«Есть компании – наши, не наши. Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции. Заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки», – сказал белорусский лидер.

Все нововведения должны ускорять рост экономики. Это главное требование президента к Совмину, в том числе при выполнении союзных программ. Сейчас идет работа по сближению таможенных законодательств.

«Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства. Всякие там «вякания» и «писания», что Беларусь теряет суверенитет. Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, принимаем решения только мы и действуем только исключительно в условиях, которые выгодны для нас», –подчеркнул Лукашенко.

Выгоды белорусский лидер ждет и от других союзных проектов. Например, российско-белорусского космического спутника. Вопрос финансирования программы президент потребовал проработать детальнее.

«Лишних трат быть не должно. Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но и как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции белорусской и российской стороны», – отметил президент.

На доработку белорусский лидер отправил еще один документ. Президенту предложили оказать господдержку двум строительным организациям. Александр Лукашенко напомнил известное выражение о спасении утопающих, но отметил, что в организациях трудятся люди, поэтому потребовал дополнительных аргументов.

На совещании с Александром Лукашенко рассмотрели и вопрос работы специалистов-оценщиков имущества, например, при декларации автомобиля или для его страхования. Президент Беларуси потребовал сделать процесс прозрачным и контролируемым в срок до первого апреля.



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