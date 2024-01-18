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Лукашенко: Прибыль должна оставаться в стране
18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Прибыль должна оставаться в стране. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров. Он призвал стимулировать рост экономики страны. Сейчас для инвесторов созданы все условия. Ответные санкции ждут только западных партнеров. Обо всех нововведениях рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Продажа имущества только по спецразрешению после взноса в бюджет. Это условия для западных владельцев. Ограничения ввели в ответ на санкции. Правительство призывает «донастроить» механизм. Условие президента: это должны быть только единичные исключения из правил, с конкретным перечнем.
В пример Александр Лукашенко привел всемирную сеть быстрого питания. Бренд покинул страну, но рестораны не пустуют.
При этом в Беларуси созданы все условия для инвесторов, подчеркнул президент. И неважно, из какой страны. Это льготы, преференции, инфраструктура. Но только для тех, кто работает честно. Если же прибыль утекает за границу, это будут пресекать.
«Есть компании – наши, не наши. Деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции. Заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки», – сказал белорусский лидер.
Все нововведения должны ускорять рост экономики. Это главное требование президента к Совмину, в том числе при выполнении союзных программ. Сейчас идет работа по сближению таможенных законодательств.
Выгоды белорусский лидер ждет и от других союзных проектов. Например, российско-белорусского космического спутника. Вопрос финансирования программы президент потребовал проработать детальнее.
«Лишних трат быть не должно. Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но и как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции белорусской и российской стороны», – отметил президент.
На доработку белорусский лидер отправил еще один документ. Президенту предложили оказать господдержку двум строительным организациям. Александр Лукашенко напомнил известное выражение о спасении утопающих, но отметил, что в организациях трудятся люди, поэтому потребовал дополнительных аргументов.
На совещании с Александром Лукашенко рассмотрели и вопрос работы специалистов-оценщиков имущества, например, при декларации автомобиля или для его страхования. Президент Беларуси потребовал сделать процесс прозрачным и контролируемым в срок до первого апреля.
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Президент Беларуси 18 января провел совещание с руководством Совета Министров.
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