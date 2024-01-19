Благотворительная акция «С добрым сердцем в каждый дом» стартовала в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом». Целый месяц в разных районах белорусской столицы будут проходить концерты, выставки и театрализованные представления. Собранные средства направят детям с инвалидностью.



Помощь будет адресной. Ее получат 44 семьи. Их пригласили на открытие марафона. Вырученные средства потратят на покупку препаратов, инвалидных колясок, кроватей и реабилитацию детей. Поучаствовать в акции может любой желающий. Некоторые присоединились еще до официального старта.

«Это не просто помощь детям, это помощь их семье, родителям в том числе. Это возможность для них понимать и ощущать, что они не одиноки. Мы все вместе в любое время, каким бы сложным оно для нас ни казалось. Любое благое дело будет поддержано», – сказала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

Организаторами марафона выступили представители общественных объединений столицы. Подобный формат они пробуют впервые и надеются, что со временем акция приобретет республиканский масштаб.