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Благотворительная акция «С добрым сердцем в каждый дом» стартовала в Минске
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске стартовал благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом». Целый месяц в разных районах белорусской столицы будут проходить концерты, выставки и театрализованные представления. Собранные средства направят детям с инвалидностью.
Организаторами марафона выступили представители общественных объединений столицы. Подобный формат они пробуют впервые и надеются, что со временем акция приобретет республиканский масштаб.
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Целый месяц в разных районах белорусской столицы будут проходить концерты, выставки и театрализованные представления. Собранные средства направят детям с...
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