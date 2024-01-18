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Сильнейшая метель обрушилась на центральные регионы России и Беларусь

18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильнейшая метель обрушилась на центральные регионы России и Беларусь
 Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Москву накрыла сильнейшая метель. Из-за непогоды город встал в девятибалльных пробках, а цены на такси уже подскочили вдвое. Энергетики и коммунальные службы в режиме повышенной готовности. Заметает сейчас не только российскую столицу. Циклон накрыл почти всю Центральную Россию, а также Беларусь. О снежном апокалипсисе рассказывают корреспонденты «МИР 24».

В Москве сильный снегопад и метель продолжатся до завтрашнего дня. За это время выпадет около четверти месячной нормы осадков. Это буквально рекорд за последние 10 лет. Введен «оранжевый» уровень опасности. Жителям и гостям столицы рекомендуется аккуратно ходить по тротуарам и улицам, а водителям пересесть на общественный транспорт.

Санкт-Петербург в четверг захватила «Фарима». Этот циклон, как и предупреждали синоптики, принес с собой метель. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. С полудня город на Неве засыпает снегом. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Движение на дорогах замедлилось. Сотрудники МЧС просят водителей быть осторожнее и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Из-за циклона падает и атмосферное давление. 739 миллиметров ртутного столба, тогда как норма 760. Медики уже предупредили метеозависимых горожан особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Есть в циклоне и плюсы. В Петербурге потеплело. Еще вчера было минус 16 градусов, сегодня уже минус восемь. А на пятницу обещают и вовсе минус пять. Правда, это только на пару дней. Потом снова похолодает.

18 января и Минск завалило снегом. На дорогах десятибалльные пробки. Тарифы на такси зашкаливают. За поездку просят в пять раз больше обычного. В час пик скорость машин сравнялась со скоростью пешеходов. Разметку засыпало. На проспектах в сопровождении Госавтоинспекции целый день работают колонны спецтехники. Сначала чистят остановки и выделенные полосы, чтобы общественный транспорт не сбивался с расписания.

«Пескосолеразбрасыватели, погрузчики, МАЗы, которые вывозят сам снег, комбинированные машины, то есть у них и загребание, и подметание одновременно идет, – все на улицах города», – отметил старший мастер дорожной службы Евгений Поплавский.

Непрерывно работает техника и в национальном аэропорту. Взлетно-посадочные полосы обрабатывают реагентами. Непогода в Беларуси сохранится и в пятницу. Снегопады закончатся, но из-за гололедицы в стране вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности.

«Автодор» просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно по трассам М-1 «Беларусь», М-12 «Восток», М-4 «Дон». Там возможны заносы, гололедица и перекрытия движения.



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Теги: Минск
 
 
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В Москве ожидается, что за сутки выпадет около четверти месячной нормы осадков. Санкт-Петербург в четверг захватил циклон «Фарима». 18 января и Минск завалило...
 
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