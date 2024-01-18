Сильнейшая метель обрушилась на центральные регионы России и Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву накрыла сильнейшая метель. Из-за непогоды город встал в девятибалльных пробках, а цены на такси уже подскочили вдвое. Энергетики и коммунальные службы в режиме повышенной готовности. Заметает сейчас не только российскую столицу. Циклон накрыл почти всю Центральную Россию, а также Беларусь. О снежном апокалипсисе рассказывают корреспонденты «МИР 24».

В Москве сильный снегопад и метель продолжатся до завтрашнего дня. За это время выпадет около четверти месячной нормы осадков. Это буквально рекорд за последние 10 лет. Введен «оранжевый» уровень опасности. Жителям и гостям столицы рекомендуется аккуратно ходить по тротуарам и улицам, а водителям пересесть на общественный транспорт.