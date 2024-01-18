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Сугробы до двух метров выросли в Минске

18.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сугробы до двух метров выросли в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск завалило снегом. Из-за непогоды на дорогах десятибалльные пробки. Общественный транспорт задерживается. На помощь вышли дополнительные бригады коммунальщиков. Как справляются с сугробами, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

У подъездов больше 20 сантиметров снега. Местами сугробы до двух метров. Вместе с осадками метель принесла минчанам сложности. Дорога до работы и школы стала полосой препятствий. На помощь оперативно вышли коммунальщики. Всего в столице их более двух тысяч. Чистят дворы, лестницы и дорожки.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?
Комментарий эксперта
«В этом сезоне мы уже такое проходили. К сегодняшнему снегопаду, который у нас начался ночью, мы были готовы. Не остались в стороне и специалисты ЖКХ. Мы сегодня тоже вышли на помощь. Нам помогают колледжи, которые расположены на территории нашего района», – рассказала заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Партизанского района Минска Ольга Якимович.

У автомобилистов испытание на аккуратное вождение, а главное – на терпение. В Минске в час пик образовались десятибалльные пробки. Для белорусской столицы это редкость. Разметку засыпало. Скорость движения снизилась. На проспекты в сопровождении Госавтоинспекции выехали колонны спецтехники.

«40 километров уже прошли. Это только с девяти часов, когда у нас смена начинается. Где-то машины расформировываются, где-то машины в колонне. Тротуары убираются, площади убираются», – рассказал водитель специализированной механизированной колонны Леонид Талейко.

Работают сообща. Чтобы сократить время задержки общественного транспорта, первыми чистят остановки и выделенные полосы. Следующие на очереди улицы поменьше. Всего работают более 700 спецмашин.

«Пескосолеразбрасыватели, погрузчики, МАЗы, которые вывозят сам снег, комбинированные машины, то есть у них и загребание, и подметание одновременно идет, – все на улицах города», – отметил старший мастер дорожной службы Евгений Поплавский.

Непрерывно работает техника и в национальном аэропорту. Взлетно-посадочные полосы должны быть идеально чистыми. Их обрабатывают реагентами. Задержек в рейсах нет. Самолеты взлетают по расписанию.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за непогоды на дорогах десятибалльные пробки. Общественный транспорт задерживается. На помощь вышли дополнительные бригады коммунальщиков.
 
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