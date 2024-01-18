Сугробы до двух метров выросли в Минске

У автомобилистов испытание на аккуратное вождение, а главное – на терпение. В Минске в час пик образовались десятибалльные пробки. Для белорусской столицы это редкость. Разметку засыпало. Скорость движения снизилась. На проспекты в сопровождении Госавтоинспекции выехали колонны спецтехники.

«40 километров уже прошли. Это только с девяти часов, когда у нас смена начинается. Где-то машины расформировываются, где-то машины в колонне. Тротуары убираются, площади убираются», – рассказал водитель специализированной механизированной колонны Леонид Талейко.

Работают сообща. Чтобы сократить время задержки общественного транспорта, первыми чистят остановки и выделенные полосы. Следующие на очереди улицы поменьше. Всего работают более 700 спецмашин.

«Пескосолеразбрасыватели, погрузчики, МАЗы, которые вывозят сам снег, комбинированные машины, то есть у них и загребание, и подметание одновременно идет, – все на улицах города», – отметил старший мастер дорожной службы Евгений Поплавский.

Непрерывно работает техника и в национальном аэропорту. Взлетно-посадочные полосы должны быть идеально чистыми. Их обрабатывают реагентами. Задержек в рейсах нет. Самолеты взлетают по расписанию.