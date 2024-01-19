Белорусы поделились впечатлениями после купания в иорданях на Крещение

«Даже выходить не хочется, чувствуется божественное вдохновение. Что-то в воде этой есть в этот день. Знаю, что Бог пребудет с нами, с нашей страной. Все будет хорошо», – поделился эмоциями житель Минска Игорь.

«Сразу мысли о хорошем, о чем-то одухотворенном, поэтому появилась легкая эйфория», – отметил минчанин Александр.

«Полностью перерождаешься только с Богом, когда идешь туда и получаешь благословение. Это даже не здоровье, это просто благодать», – рассказал белорус Андрей Ефремов.

Священники напоминают, что купание в иорданях не имеет отношения к церковному уставу. Это лишь благочестивая народная традиция.