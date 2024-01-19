|
Белорусы поделились впечатлениями после купания в иорданях на Крещение
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Крещение отмечают православные белорусы. По всей стране организовали сотни мест для купаний. Верующие окунаются в освященные иордани и обливаются.
«Даже выходить не хочется, чувствуется божественное вдохновение. Что-то в воде этой есть в этот день. Знаю, что Бог пребудет с нами, с нашей страной. Все будет хорошо», – поделился эмоциями житель Минска Игорь.
«Сразу мысли о хорошем, о чем-то одухотворенном, поэтому появилась легкая эйфория», – отметил минчанин Александр.
Священники напоминают, что купание в иорданях не имеет отношения к церковному уставу. Это лишь благочестивая народная традиция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода для погружения в ледяную воду в этом году комфортная – до минус пяти. Рядом с иорданями дежурят спасатели и медики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)