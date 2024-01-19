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Белорусы поделились впечатлениями после купания в иорданях на Крещение

19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы поделились впечатлениями после купания в иорданях на Крещение
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крещение отмечают православные белорусы. По всей стране организовали сотни мест для купаний. Верующие окунаются в освященные иордани и обливаются.

Погода для погружения в ледяную воду в этом году комфортная – до минус пяти. Рядом с иорданями дежурят спасатели и медики. Там устроены бани, теплые раздевалки и полевая кухня с горячим чаем.

«Даже выходить не хочется, чувствуется божественное вдохновение. Что-то в воде этой есть в этот день. Знаю, что Бог пребудет с нами, с нашей страной. Все будет хорошо», – поделился эмоциями житель Минска Игорь.

«Сразу мысли о хорошем, о чем-то одухотворенном, поэтому появилась легкая эйфория», – отметил минчанин Александр.

«Полностью перерождаешься только с Богом, когда идешь туда и получаешь благословение. Это даже не здоровье, это просто благодать», – рассказал белорус Андрей Ефремов.

Священники напоминают, что купание в иорданях не имеет отношения к церковному уставу. Это лишь благочестивая народная традиция.



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Теги: Минск
 
 
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Погода для погружения в ледяную воду в этом году комфортная – до минус пяти. Рядом с иорданями дежурят спасатели и медики.
 
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