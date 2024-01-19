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Гражданам и организациям в Беларуси упростят процедуры таможенного оформления
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси упростят процедуры таможенного оформления для граждан и организаций. Проект закона обсудили на совещании у президента республики Александра Лукашенко.
Сократятся и сроки административных процедур. Например, решения о классификации товара придется ждать 15 дней вместо 30. Есть в проекте документа и нормы, связанные со сближением таможенных законодательств в Союзном государстве.
«Мы унифицируем законодательство с Россией. Однако хочу подчеркнуть – и об этом особо говорил глава государства – эта унификация не должна нести никаких рисков для нашей страны. Нормы заложены таким образом, что их реализация принесет только пользу для нашего бизнеса и субъектов хозяйствования», – заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.
Обновят также условия для тех, кто переселяется в Беларусь, в частности, ввозит свой автомобиль. По действующим нормам пошлиной не облагаются машины, которые в собственности более двух лет. В новом документе этот срок сократили до полугода.
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Некоторые документы теперь предоставлять будет не нужно. Эти сведения таможенники смогут получить у других госорганов и банков. Еще ряд бумаг можно будет подать...
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