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Гражданам и организациям в Беларуси упростят процедуры таможенного оформления

19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гражданам и организациям в Беларуси упростят процедуры таможенного оформления
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси упростят процедуры таможенного оформления для граждан и организаций. Проект закона обсудили на совещании у президента республики Александра Лукашенко.

Политолог – о Союзном государстве:
«Без синхронизации объединения быть не может»
Некоторые документы теперь предоставлять будет не нужно. Эти сведения таможенники смогут получить у других госорганов и банков. Еще ряд бумаг можно будет подать электронно.

Сократятся и сроки административных процедур. Например, решения о классификации товара придется ждать 15 дней вместо 30. Есть в проекте документа и нормы, связанные со сближением таможенных законодательств в Союзном государстве.

«Мы унифицируем законодательство с Россией. Однако хочу подчеркнуть – и об этом особо говорил глава государства – эта унификация не должна нести никаких рисков для нашей страны. Нормы заложены таким образом, что их реализация принесет только пользу для нашего бизнеса и субъектов хозяйствования», – заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

Обновят также условия для тех, кто переселяется в Беларусь, в частности, ввозит свой автомобиль. По действующим нормам пошлиной не облагаются машины, которые в собственности более двух лет. В новом документе этот срок сократили до полугода.



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Некоторые документы теперь предоставлять будет не нужно. Эти сведения таможенники смогут получить у других госорганов и банков. Еще ряд бумаг можно будет подать...
 
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