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Крещенские купания в Беларуси: возле иорданей дежурят врачи и спасатели

19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крещенские купания в Беларуси: возле иорданей дежурят врачи и спасатели
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси православные христиане отмечают Крещение. Окунаются в освященные иордани и обливаются водой. Для минчан организовали точки купания на спасательных станциях и даже в самом центре города. Как окунались белорусы, увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В самом центре столицы, рядом с олимпийским стадионом «Динамо» десятки людей. В этом году здесь впервые оборудовали иордань. Воду освятили. Некоторые окунаются впервые. Более опытные по второму и даже по третьему кругу.

«Полностью перерождаешься, только с Богом, когда идешь туда, получаешь благословение. Это даже не здоровье, это просто благодать», – сказал минчанин Андрей Ефремов.

«Даже выходить не хочется, чувствуется божественное вдохновение. Что-то в воде этой есть в этот день! Знаю, что Бог пребудет с нами, с нашей страной, все будет хорошо!» – поделился житель Минска Игорь.

«Самоощущение лучше, усталость, какие-то плохие деяния смываются», – отметил минчанин Вадим.

Но священнослужители говорят: смоет грехи только молитва в церкви и покаяние.

«Для того чтобы приобщиться к таинству, чтобы быть ближе к Богу, нужна вера, покрещение, и дальше самое главное – это причастие тела и крови Христовой, и исповедь. А купания – просто возникшая традиция», – пояснил клирик прихода Храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» Виктор.

Традиционных крещенских морозов в этом году нет. В Минске минус два, в воде плюс три. Для тех, кто замерз – баня с вениками и отапливаемая раздевалка, бесплатный горячий чай.

Около иорданей дежурят врачи и бригады спасателей. Несмотря на пользу, у традиции есть немало противопоказаний.

«Сильные перепады температуры влияют на сосуды, и в первую очередь на сосуды головы, поэтому людям неподготовленным не рекомендуется окунаться с головой полностью. К тому же, если человек хочет искупаться, перед этим нужно разогреться», – сказал главный врач стадиона «Динамо» Алексей Павличенко.

Крещенские окунания продолжатся и сегодня. В столице оборудованы еще три иордани.



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Теги: Минск
 
 
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Для минчан организовали точки купания на спасательных станциях и даже в самом центре города.
 
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