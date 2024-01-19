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Крещенские купания в Беларуси: возле иорданей дежурят врачи и спасатели
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси православные христиане отмечают Крещение. Окунаются в освященные иордани и обливаются водой. Для минчан организовали точки купания на спасательных станциях и даже в самом центре города. Как окунались белорусы, увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В самом центре столицы, рядом с олимпийским стадионом «Динамо» десятки людей. В этом году здесь впервые оборудовали иордань. Воду освятили. Некоторые окунаются впервые. Более опытные по второму и даже по третьему кругу.
«Даже выходить не хочется, чувствуется божественное вдохновение. Что-то в воде этой есть в этот день! Знаю, что Бог пребудет с нами, с нашей страной, все будет хорошо!» – поделился житель Минска Игорь.
«Самоощущение лучше, усталость, какие-то плохие деяния смываются», – отметил минчанин Вадим.
Но священнослужители говорят: смоет грехи только молитва в церкви и покаяние.
Традиционных крещенских морозов в этом году нет. В Минске минус два, в воде плюс три. Для тех, кто замерз – баня с вениками и отапливаемая раздевалка, бесплатный горячий чай.
Около иорданей дежурят врачи и бригады спасателей. Несмотря на пользу, у традиции есть немало противопоказаний.
Крещенские окунания продолжатся и сегодня. В столице оборудованы еще три иордани.
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Для минчан организовали точки купания на спасательных станциях и даже в самом центре города.
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