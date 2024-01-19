Крещенские купания в Беларуси: возле иорданей дежурят врачи и спасатели

«Даже выходить не хочется, чувствуется божественное вдохновение. Что-то в воде этой есть в этот день! Знаю, что Бог пребудет с нами, с нашей страной, все будет хорошо!» – поделился житель Минска Игорь.

«Самоощущение лучше, усталость, какие-то плохие деяния смываются», – отметил минчанин Вадим.

Но священнослужители говорят: смоет грехи только молитва в церкви и покаяние.

«Для того чтобы приобщиться к таинству, чтобы быть ближе к Богу, нужна вера, покрещение, и дальше самое главное – это причастие тела и крови Христовой, и исповедь. А купания – просто возникшая традиция», – пояснил клирик прихода Храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» Виктор.

Традиционных крещенских морозов в этом году нет. В Минске минус два, в воде плюс три. Для тех, кто замерз – баня с вениками и отапливаемая раздевалка, бесплатный горячий чай.

Около иорданей дежурят врачи и бригады спасателей. Несмотря на пользу, у традиции есть немало противопоказаний.

«Сильные перепады температуры влияют на сосуды, и в первую очередь на сосуды головы, поэтому людям неподготовленным не рекомендуется окунаться с головой полностью. К тому же, если человек хочет искупаться, перед этим нужно разогреться», – сказал главный врач стадиона «Динамо» Алексей Павличенко.

Крещенские окунания продолжатся и сегодня. В столице оборудованы еще три иордани.