Знак качества товаров учредили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил Государственный знак качества и подчеркнул, что в нем «излишеств не должно быть». По своему внешнему виду знак напоминает советский аналог.

Символ представляет собой красный пятиугольник, в центре которого – стилизованная буква «К», над которой размещена надпись «Беларусь». Пять углов знака означают качество произведенной продукции, которое достигается сочетанием показателей: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.