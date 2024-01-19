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Знак качества товаров учредили в Беларуси
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил Государственный знак качества и подчеркнул, что в нем «излишеств не должно быть». По своему внешнему виду знак напоминает советский аналог.
Символ представляет собой красный пятиугольник, в центре которого – стилизованная буква «К», над которой размещена надпись «Беларусь». Пять углов знака означают качество произведенной продукции, которое достигается сочетанием показателей: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.
Этот год объявлен в Беларуси Годом качества. Ранее
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Символ представляет собой красный пятиугольник, в центре которого – стилизованная буква «К», над которой размещена надпись «Беларусь».
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