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Знак качества товаров учредили в Беларуси

19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил Государственный знак качества и подчеркнул, что в нем «излишеств не должно быть». По своему внешнему виду знак напоминает советский аналог.

Символ представляет собой красный пятиугольник, в центре которого – стилизованная буква «К», над которой размещена надпись «Беларусь». Пять углов знака означают качество произведенной продукции, которое достигается сочетанием показателей: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

Процедура присвоения Государственного знака качества и список мотивирующих льгот и преимуществ, предоставляемых производителям, будут определены белорусским правительством, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот год объявлен в Беларуси Годом качества. Ранее Лукашенко призвал улучшать характеристики белорусских товаров и выводить их показатели на новый уровень.



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Символ представляет собой красный пятиугольник, в центре которого – стилизованная буква «К», над которой размещена надпись «Беларусь».
 
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