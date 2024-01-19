Погода в СНГ: в Казахстане – оттепель, в Кыргызстане открыли сезон шашлыков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Корреспонденты «МИР 24» рассказали о погоде в странах Содружества.

Казахстан

Свирепый антициклон в Казахстане сдает позиции. Столбики термометров поползли вверх. В Алматы – оттепель. На востоке тепло отыграло у мороза 15 градусов. Минус 25 сегодня в самых холодных уголках области. С начала января там выпало рекордное количество осадков: три месячные нормы. На метеостанциях Алтай и Маркаколь сугробы высотой до полутора метров. В отдаленных районах передвигаться можно только на вездеходах.

«Большое количество снега выпало в Маркакольском районе. Накануне мы там проводили аварийно-спасательные работы – доставляли с помощью высокопроходимой техники на шерпах беременную женщину до медучреждения», – рассказала пресс-секретарь департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова. В Глубоковском районе волонтеры и спасатели не убирают лопаты. Помогают разгрести снежные завалы пенсионерам. Чистят дворы и крыши. Сугробы здесь по колено, а заглянуть нужно в десятки дворов.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега? Комментарий эксперта