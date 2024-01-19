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Погода в СНГ: в Казахстане – оттепель, в Кыргызстане открыли сезон шашлыков
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Корреспонденты «МИР 24» рассказали о погоде в странах Содружества.
Казахстан
Свирепый антициклон в Казахстане сдает позиции. Столбики термометров поползли вверх. В Алматы – оттепель. На востоке тепло отыграло у мороза 15 градусов. Минус 25 сегодня в самых холодных уголках области. С начала января там выпало рекордное количество осадков: три месячные нормы. На метеостанциях Алтай и Маркаколь сугробы высотой до полутора метров. В отдаленных районах передвигаться можно только на вездеходах.
«Большое количество снега выпало в Маркакольском районе. Накануне мы там проводили аварийно-спасательные работы – доставляли с помощью высокопроходимой техники на шерпах беременную женщину до медучреждения», – рассказала пресс-секретарь департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова. В Глубоковском районе волонтеры и спасатели не убирают лопаты. Помогают разгрести снежные завалы пенсионерам. Чистят дворы и крыши. Сугробы здесь по колено, а заглянуть нужно в десятки дворов.
После обильного снегопада в Беларуси осадков не было, но все еще морозно. Температура воздуха – до минус семи. На дорогах – гололедица. В утреннее и вечернее время на улице все еще темно. Госавтоинспекторы напомнили пешеходам и водителям про световозвращающие элементы. В центре столицы организовали профилактическую акцию: раздали памятки с правилами дорожного движения и фликеры.
Кыргызстан
В Бишкеке: плюс семь, солнечно и без осадков. Такая же погода и в Чуйской области. Там жители открыли сезон шашлыков. На водоеме компания отдыхающих заметила крупную рыбу. Быстрее всех среагировала собака – сработал охотничий инстинкт. Пес прыгнул в воду и вытащил 1,5-килограммового толстолобика.
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С начала января в Казахстане выпало рекордное количество осадков: три месячные нормы. На дорогах Беларуси – гололедица, а в Бишкеке плюс семь, солнечно и без...
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