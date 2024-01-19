ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поручил удовлетворить спрос белорусов на отечественные авто

19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил удовлетворить спрос белорусов на отечественные авто
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко поручил правительству полностью удовлетворить спрос белорусов на отечественные автомобили. Во время рабочей поездки по Минской области президент посетил совместное белорусско-китайское машиностроительное предприятие.

«Мы – птица, летящая не на одном крыле, а на полутора крыльях. В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства задача и министра – кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», – сказал Лукашенко.

Также президенту показали прототип отечественного электромобиля. На запуск модели в серийное производство Александр Лукашенко отвел год. Это задача для правительства и Минпрома.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время рабочей поездки по Минской области президент посетил совместное белорусско-китайское машиностроительное предприятие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Казахстане – оттепель, в Кыргызстане открыли сезон шашлыков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2024
Mir24.TV Belarus
19.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика