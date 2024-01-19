Лукашенко поручил удовлетворить спрос белорусов на отечественные авто

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил правительству полностью удовлетворить спрос белорусов на отечественные автомобили. Во время рабочей поездки по Минской области президент посетил совместное белорусско-китайское машиностроительное предприятие.

«Мы – птица, летящая не на одном крыле, а на полутора крыльях. В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства задача и министра – кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», – сказал Лукашенко.

Также президенту показали прототип отечественного электромобиля. На запуск модели в серийное производство Александр Лукашенко отвел год. Это задача для правительства и Минпрома.