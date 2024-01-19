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Лукашенко поручил удовлетворить спрос белорусов на отечественные авто
19.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил правительству полностью удовлетворить спрос белорусов на отечественные автомобили. Во время рабочей поездки по Минской области президент посетил совместное белорусско-китайское машиностроительное предприятие.
Также президенту показали прототип отечественного электромобиля. На запуск модели в серийное производство Александр Лукашенко отвел год. Это задача для правительства и Минпрома.
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Во время рабочей поездки по Минской области президент посетил совместное белорусско-китайское машиностроительное предприятие.
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