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Новая военная доктрина появится в Беларуси

20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая военная доктрина появится в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь готова участвовать в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Он рассказал журналистам об основных изменениях военной доктрины.

«Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любым государством, в том числе и с государствами НАТО. Мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас», – сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В новом документе указаны страны и организации, которые могут стать угрозой для Беларуси. Появилась и отдельная глава с четкими союзными обязательствами. Там прописаны действия страны в случае агрессии против членов ОДКБ и Союзного государства. При этом в новой военной доктрине Беларуси сохраняется главный посыл про миролюбивость белорусского народа. Министр обороны отметил, что страна не относится как к врагу ни к одному народу.



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В новом документе указаны страны и организации, которые могут стать угрозой для Беларуси. Появилась и отдельная глава с четкими союзными обязательствами.
 
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