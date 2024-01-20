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Новая военная доктрина появится в Беларуси
20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова участвовать в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Он рассказал журналистам об основных изменениях военной доктрины.
В новом документе указаны страны и организации, которые могут стать угрозой для Беларуси. Появилась и отдельная глава с четкими союзными обязательствами. Там прописаны действия страны в случае агрессии против членов ОДКБ и Союзного государства. При этом в новой военной доктрине Беларуси сохраняется главный посыл про миролюбивость белорусского народа. Министр обороны отметил, что страна не относится как к врагу ни к одному народу.
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В новом документе указаны страны и организации, которые могут стать угрозой для Беларуси. Появилась и отдельная глава с четкими союзными обязательствами.
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