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Лукашенко призвал наладить выпуск отечественных электромашин

20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал наладить выпуск отечественных электромашин
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Нарастить производство отечественных легковых автомобилей и наладить выпуск электромашин – такие задачи поставил президент Беларуси Александр Лукашенко перед правительством и Минпромом. Глава государства во время рабочей поездки посетил автостроительное предприятие и пообщался с коллективом завода, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Спрос превысил предложение. На предприятии производят больше 30 тысяч автомобилей в год, но этого недостаточно. Свою машину клиентам приходится ждать несколько месяцев. Александр Лукашенко поручил решить проблему.

«Нам надо дойти до каждого человека. Очередь бешеная. Правительства главная задача и министра – кровь из носа, но удовлетворить этот спрос», – заявил белорусский лидер..

Локализация – еще одна задача для автопрома. Ее решают на отечественных предприятиях вместе с российскими партнерами. Президенту показали новый кроссовер – результат такой кооперации.

Сделать машину отечественной на 100% невозможно ни в одной стране, подчеркнул президент. Сотрудничать призвал с дружественными государствами – Россией и Китаем, но не злоупотреблять.

В ближайших планах – строительство цеха по отливу пластиковых деталей, установка дополнительной роботизированной линии, переход на более эффективную технологию окраски. Это увеличит объемы до 120 тысяч автомобилей в год.

«Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы развивать и модернизировать это предприятие. Чего нам кланяться этим немецким автомобилям. Они хорошие. Надо достигать этого уровня. Мы будем идти в этом направлении. Пока я президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти», – заверил Лукашенко.

От «новорожденного» до народного автомобиль вырос за пять лет. Чтобы раскрутить его на белорусском рынке, в стране ввели льготное кредитование. Эту программу продлили, но бесконечной она не будет.

«Те, кто покупает, они берут чьи-то деньги. В итоге это сходится к бюджету. А что, у нас бюджетные деньги некуда тратить? Но пока мы не отменяем ее. Будем смотреть, как вы будете работать», – сказал президент.

Александр Лукашенко уверен: машина в любом случае будет востребована. Особенно на электродвигателе. Уже есть опытный образец его сконструировали белорусские ученые. Чтобы выпустить серийную машину, нужны технологические мощности.

«Это создание тех компетенций, которых сегодня нет в Министерстве промышленности. Есть и тела вращения, и вот шестерни высокоточные шестерни для высокоскоростных редукторов – этих мощностей у нас сегодня нет», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Решить эти задачи планировали за полтора года. Президент сроки сократил на треть. Разработчикам предстоит найти баланс между качеством и приемлемой ценой, чтобы первый отечественный электрический выдержал конкуренцию с мировыми марками.

Александру Лукашенко доложили о развитии всей машиностроительной отрасли. Объемы экспорта белорусской техники достигли максимума за последние 20 лет.



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Президент Беларуси во время рабочей поездки посетил автостроительное предприятие и пообщался с коллективом завода.
 
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