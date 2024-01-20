Лукашенко призвал наладить выпуск отечественных электромашин

Локализация – еще одна задача для автопрома. Ее решают на отечественных предприятиях вместе с российскими партнерами. Президенту показали новый кроссовер – результат такой кооперации.

Сделать машину отечественной на 100% невозможно ни в одной стране, подчеркнул президент. Сотрудничать призвал с дружественными государствами – Россией и Китаем, но не злоупотреблять.

В ближайших планах – строительство цеха по отливу пластиковых деталей, установка дополнительной роботизированной линии, переход на более эффективную технологию окраски. Это увеличит объемы до 120 тысяч автомобилей в год.

«Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы развивать и модернизировать это предприятие. Чего нам кланяться этим немецким автомобилям. Они хорошие. Надо достигать этого уровня. Мы будем идти в этом направлении. Пока я президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти», – заверил Лукашенко.

От «новорожденного» до народного автомобиль вырос за пять лет. Чтобы раскрутить его на белорусском рынке, в стране ввели льготное кредитование. Эту программу продлили, но бесконечной она не будет.

«Те, кто покупает, они берут чьи-то деньги. В итоге это сходится к бюджету. А что, у нас бюджетные деньги некуда тратить? Но пока мы не отменяем ее. Будем смотреть, как вы будете работать», – сказал президент.

Александр Лукашенко уверен: машина в любом случае будет востребована. Особенно на электродвигателе. Уже есть опытный образец его сконструировали белорусские ученые. Чтобы выпустить серийную машину, нужны технологические мощности.

«Это создание тех компетенций, которых сегодня нет в Министерстве промышленности. Есть и тела вращения, и вот шестерни высокоточные шестерни для высокоскоростных редукторов – этих мощностей у нас сегодня нет», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Решить эти задачи планировали за полтора года. Президент сроки сократил на треть. Разработчикам предстоит найти баланс между качеством и приемлемой ценой, чтобы первый отечественный электрический выдержал конкуренцию с мировыми марками.

Александру Лукашенко доложили о развитии всей машиностроительной отрасли. Объемы экспорта белорусской техники достигли максимума за последние 20 лет.