«У меня дома жили 15 собак и енот». История о том, как владелица проката авто помогает бездомным животным в Бобруйске

Источник материала: ProBusiness

Бизнес — это не только про прибыль, но и про ответственность. Перед сотрудниками, партнерами… И даже перед теми, кому просто неоткуда больше ждать помощи. Недавно мы рассказывали, как в Минске предприниматели помогают бездомным людям . А сегодня предлагаем отправиться в Бобруйск. Там живет удивительная женщина Алена Гревцева. Она владеет вместе с мужем фирмой по аренде авто, но большую часть своего времени тратит на руководство двумя организациями помощи бездомным животным — БООЗЖ «Пять свобод» и « Хатико ». «Про бизнес» узнал у Алены о трудностях такой деятельности, мотивации занимается помощью бездомным животным и отношении к этому местных жителей.

«У меня никогда не получалось пройти мимо животных»

— Я помогаю животным фактически всю свою жизнь: у меня никогда не получалось пройти мимо них. Если где-то на улице кто-то нуждался в помощи, я всегда помогала.

Все начиналось очень давно. Когда я жила в частном доме, построила вольер для животных, в котором жило больше 50 собак. Уже тогда я сотрудничала с приютом из Великобритании. Но мой официальный приют появился недавно.

Сегодня у нас больше 100 собак — они все дворняжки, поэтому есть сложности с тем, чтобы их раздать. С породистыми собаками такого обычно не случается. С котами такой проблемы нет: их забирают намного чаще. Обычно, если утром нам приносят котов, мы их раздаем в течение дня, а оставшихся отдаем другим волонтерам — мы сами больше по собакам.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: bobr.by

Раньше нам было намного легче пристраивать питомцев, потому что могли дать объявление и за сутки получить 20 звонков, а потом из этих людей выбрать нового хозяина. Сейчас звонков намного меньше. И мы больше не отдаем питомцев людям, с которыми предварительно не встретившись и не пообщавшись. Это связано с тем, что каждое животное мы хотим отдать людям, с которыми ему будет хорошо.

Много собак мы отправляем в Великобританию. Это сильно нас спасает, потому что в Беларуси спрос на собак низкий: скорее всего, такая ситуация обусловлена экономическими трудностями — часто у людей нет денег для того, чтобы прокормить питомца. Каждый месяц у нас получается пристроить около 20 собак в Великобритании, а в общей сложности за прошлый год мы нашли новых хозяев для тысячи животных. С этим приютом мы сотрудничаем очень давно. Вышли на него совершенно случайно: женщина, которая возит туда породистых собака связалась со мной и сказала, что часто у нее в машине остается много свободного места, поэтому она может забирать и наших питомцев.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: bobr.by

«Щенки находятся в пути 4 дня: сначала едут на машине, потом — на пароме»

Процесс отправки собак за границу напростой: есть масса нюансов и необходимых процедур. Например, щенок должен быть старше четырех месяцев: в этот момент у них уже начинают меняться зубы, а это позволяет избежать ненужных споров на границе о возрасте животного.

С моей стороны главная задача — сделать так, чтобы собака была здоровой и привитой. Помимо этого, если мы отправляем щенка до 6 месяцев, он может быть не стерилизован, не кастрирован, а в случае, если он старше, то обязательно должен быть стерилизован и кастрирован. Все это мы делаем за свои средства.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: Вечерний Бобруйск.

Для каждой собаки я делаю «фотосессию» — 5 фотографий и 2 коротких видео. Также я составляю описание — дату рождения, пол, как относится к детям, к котам, к другим собакам, к людям и чего от нее ждать.

После этого мы отправляем анкету в Великобританию, где ее выставляют на сайте приюта. Когда щенка кто-то выбирает, мне дают об этом знать — и тогда здесь я уже не могу его никому отдать: мне остается ждать отправки, которая организована 2 раза в месяц.

Щенки находятся в пути четыре дня: сначала едут на машине, потом — на пароме. На протяжении всей дороги мне присылают видео о том, как моя собака себя ведет. После того, как питомца пристраивают, мне присылают фотографию его новой семьи. Если вдруг так случается, что собаку семья возвращает, она остается в приюте, обратно ее не везут.

В Великобритании очень охотно берут дворняжек. Если прогуляться там по улицам, то у них намного чаще можно встретить людей с непородистыми собаками, в отличие от Беларуси. Это обусловлено тем, что заграницей история с домашними животными больше про спасение, нежели чем про «дорогие игрушки».



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: Вечерний Бобруйск.

«Только один торговый центр согласился дать нам помещение»

Сейчас мы раздаем животных в ТЦ «Карусель». Они выделили целый павильон на очень комфортных для нас условиях. Раньше мы раздавали животных только раз в месяц на выходных возле входа в ТЦ. Щенки, которых сразу не забрали, вырастали за месяц и уже были никому не нужны. Поэтому мы очень рады, что руководство ТЦ «Карусель» выделило нам это помещение.

Этот торговый центр единственный в стране пошел нам навстречу. Я звонила во все сети и везде получила отказ. С «Каруселью» получилось договориться по той причине, что они сами много занимаются благотворительностью — помогают и детям, и животным.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: bobr.by

Как правило, нам приносят щенков или котят, но помимо них у нас были несколько декоративных кроликов, один большой попугай, белые мыши, крысята, белки дегу и морская свинка.

Нередко нам возвращают животных обратно. Это случается примерно 4−5 раз в месяц. Мы обычно не спрашиваем причины возврата, но исходя из своего опыта, могу сказать, что в большинстве случаев возврат связан с аллергией на животных. Однако это не единственная причина — в последний раз нам вернули кота из-за того, что он много ест. Правда, тут отчасти наша вина, потому что заранее не предупредили хозяев про особенность породы.

Мы очень тщательно относимся к выбору тех, кому отдаем животных. Сначала беседуем с потенциальными хозяевами, узнаем, согласны ли они проводить стерилизацию или кастрацию, в каких условиях они живут и стараемся понять, можно ли доверить им животное.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: Вечерний Бобруйск.

Если потенциальные хозяева отказываются стерилизовать или кастрировать животное, мы его не отдаем. Просто стерилизованные животные дольше живут, и у них гораздо меньше проблем со здоровьем. Если человек согласен с нашими условиями, то я лично привожу животное, чтобы убедиться, что условия содержания соответствуют тому, о чем нам рассказали.

«Самому молодому волонтеру 14 лет»

Сейчас наши питомцы живут сразу в нескольких местах: часть — в загородном частном доме, который я сняла для них на зиму; часть — в специальных вольерах в деревне Лоси (30 км от Бобруйска); часть — в здании кафе «Трактир» (знаменитое заведение, которое находится на выезде из города, — прим. «Про бизнес»), которое нам бесплатно отдал его владелец Александр Крикунов; и остальные — у меня в квартире.

Мне приходится забирать их к себе домой из-за того, что они загрызают друг друга, а дома животные под присмотром и ведут себя лучше. За последнюю неделю так загрызли уже двух щенков — и с этим ничего не поделать.

Раньше, когда некуда было отдать животных, я забирала их к себе домой. Одно время у меня жили 15 щенков и одна енотиха. Енота, к сожалению, никто не хочет брать, несмотря на то, что она очень красивая. Это ночные животные, и когда мы спим, она выходит из комнаты и начинает ходить перед собаками, из-за чего поднимается лай. Собаками с енотами не сильно дружат.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: bobr.by

Наша команда состоит из 7 человек, включая меня: 4 человека работают у нас и 2 человека волонтерят. Из-за того, что людей мало, а работы много, у них буквально по одному выходному в месяц. Самому молодому волонтеру 14 лет.

«У нас две основные статьи расходов: питание и прививки»

Мы финансируем эти благотворительные проекты за счет нашей с мужем фирмы в Бобруйске: занимаемся арендой авто. Кроме того, муж работает в Португалии и часть заработка тоже вкладывает сюда.

Раньше у нас было 13 машин, сейчас осталось только 6. Недавно 2 автомобиля украли, и найти их не удалось. Этот бизнес связан с большими рисками (например, если водитель был пьян и разбил машину, то случай не будет являться страховым). Сейчас мы сдаем авто только проверенным клиентам, и если звонит незнакомый номер, то мне проще сказать, что у нас нет свободных машин.

Хотя в Бобруйске аренда машин пользуется большой популярностью, мы получаем звонки постоянно. В городе только 4 компании, которые работают в этой сфере, а сервисов каршеринга нет.



Во время одной из акций, организованных Аленой. Фото: Вечерний Бобруйск.

В благотворительности у нас две основные статьи расходов: питание и прививки. Каждого щенка мы обязательно прививаем, а это стоит 26 рублей. За последнее время у нас накопились большие долги перед ветклиникой из-за этого. Но нам очень сильно помогли минские волонтеры, которые узнав о задолженности, организовали сбор средств. Так нам удалось собрать 6 тысяч рублей и погасить этот долг.

Бухгалтерию мы не ведем, т.к. нет человека, который мог бы этим заниматься, а у меня попросту нет времени, домой я возвращаюсь ближе к полуночи.

Заниматься животными очень тяжело, нужно постоянно находиться с ними, поэтому у меня нет ни выходных, ни отпусков. Я очень их люблю и не могу оставить. Хотя мне кажется, что если бы я знала, как все будет, скорее всего не влазила бы в это. Но я не уверена: слишком сильно люблю животных и ради них готова на все.

«Человек, который живет в другом конце деревни, постоянно приходит, ломает заборы и вольеры»

Меня очень удивляет отношение некоторых людей к нам. Например, дом, который мы купили в деревне Лоси, и где сейчас живут собаки, расположен возле кладбища. Мы выбрали его специально, чтобы никому не мешать. Соседи, которые живут рядом с этим домом, нормально к нам относятся. Но зато человек, который живет в другом конце деревни, постоянно приходит, ломает заборы и вольеры, пытается настроить людей против нас. Зачем он это делает — непонятно.

Фото предоставлено героиней статьи.

Похожая ситуация и с «Трактиром». Здание кафе стояло 7 лет пустым, его разграбили, и никому дела до него не было. Но как только там появились мы, сразу начали поступать жалобы, хотя место непроходное и людей там можно встретить редко.

Сейчас мы взяли в аренду асфальтированную парковку возле этого кафе, 35 соток, и будем там строить металлические вольеры, пробивать скважину для воды, проводить свет и отопление. После этого постараемся всех животных перевезти в Бобруйск, чтобы люди их видели и могли общаться. Иначе как их смогут забрать? Строительство обойдется нам примерно в 30−35 тысяч рублей.