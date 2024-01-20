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Лукашенко рассказал, как уберечь детей от негативного влияния интернета

20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал, как уберечь детей от негативного влияния интернета
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко дал совет, как уберечь детей от негативного влияния интернета. Во время общения с рабочими машиностроительного завода он ответил на вопрос многодетного отца. У президента также трое сыновей, и он поделился с собравшимися собственным опытом воспитания, передает телеканал «МИР 24».

«Надо, чтобы ребенок был в жизни задействован так, чтобы у него не было времени для этого. Ты и сам должен показать своему ребенку, каким он должен быть. Делай, как я. Ты впереди, он за тобой. Ни в коем случае не балуйте детей. Надо приобщать к труду. Они у меня приобщены», – отметил глава Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сам он мобильным телефоном почти не пользуется. А вот младший сын проводит в интернете много времени. Поэтому эта проблема президенту близка и в стране принимаются меры для того, чтобы негативная информация в сети была недоступна для несовершеннолетних.



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Президент подчеркнул, что сам мобильным телефоном почти не пользуется, но младший сын проводит в сети много времени.
 
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