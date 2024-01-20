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Студенты из Петербурга приехали на практику в главный медицинский вуз Беларуси
20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовала стажировка для будущих врачей из Санкт-Петербурга. Студенты приехали учиться в главный медицинский вуз страны по обмену. Это возможность получить новый опыт, несмотря на то, что подходы в лечении в Беларуси и России схожи. С будущими медиками из города на Неве пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
У ребенка – обвитие пуповиной, на спасение несколько секунд. Елена Мальцева учится принимать роды с осложнениями. В ее университете такие симуляторы пока не доступны, а здесь есть хорошая возможность потренироваться.
Григорий Ашуров тренируется на симуляторе малоинвазивной хирургии. На таких можно делать вмешательства лишь с помощью проколов. За время стажировки в Минске успел побывать и в настоящих операционных, и перенять опыт белорусских коллег.
Стажировка длится две недели. В программе у студентов из Петербурга – посещение нескольких топовых больниц и центров Минска. Слушают они и лекции. Преподаватели проверяют уровень знаний без всяких поблажек.
«Уже на протяжении 10 лет у нас такие академические обмены, причем не только обмены студентами, но и обмены профессорско-преподавательским составом, включая и научные разработки совместные, чтение лекций. У нас свыше 50 соглашений о сотрудничестве с российскими медицинскими университетами», – отметил проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета Василий Руденок.
Всего в минском медицинском университете учатся более двух тысяч иностранцев. Такое образование выбирают абитуриенты из стран СНГ, Китая, Ближнего Востока, Западной Европы, Африки. В вузе уверены, что все из-за привлекательного соотношения цены и качества.
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Белорусский медицинский университет имеет свыше 50 соглашений о сотрудничестве с российскими медуниверситетами.
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