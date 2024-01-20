Студенты из Петербурга приехали на практику в главный медицинский вуз Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовала стажировка для будущих врачей из Санкт-Петербурга. Студенты приехали учиться в главный медицинский вуз страны по обмену. Это возможность получить новый опыт, несмотря на то, что подходы в лечении в Беларуси и России схожи. С будущими медиками из города на Неве пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

У ребенка – обвитие пуповиной, на спасение несколько секунд. Елена Мальцева учится принимать роды с осложнениями. В ее университете такие симуляторы пока не доступны, а здесь есть хорошая возможность потренироваться.

«Роды – это такой процесс, с которым можно столкнуться в любое время. Я, как врач в будущем, должна уметь оказывать эту первую помощь, уметь принять роды, например, на борту самолета или дома, если кто-то позвал врача. Я решила выбрать хирургическую специальность», – рассказала студентка Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Елена Мальцева.

Григорий Ашуров тренируется на симуляторе малоинвазивной хирургии. На таких можно делать вмешательства лишь с помощью проколов. За время стажировки в Минске успел побывать и в настоящих операционных, и перенять опыт белорусских коллег.

«Мы были в нескольких центрах, одним их них является сосудистый центр. Там нам показали новые модели распределения пострадавших пациентов, зеленые коридоры. У нас система в стране построена по принципу «светофора». Очень важно набраться опыта не только в своем городе, в своей стране, но и за рубежом», – отметил студент Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Григорий Ашуров.

Стажировка длится две недели. В программе у студентов из Петербурга – посещение нескольких топовых больниц и центров Минска. Слушают они и лекции. Преподаватели проверяют уровень знаний без всяких поблажек.

«Видят, как здесь интересно, хотят приехать еще. У нас всегда очередь на такие практики и большой конкурс. Мы выбираем только студентов, у которых очень высокий балл», – сказала специалист международного отдела петербургского Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Виктория Сергиенко.

«Уже на протяжении 10 лет у нас такие академические обмены, причем не только обмены студентами, но и обмены профессорско-преподавательским составом, включая и научные разработки совместные, чтение лекций. У нас свыше 50 соглашений о сотрудничестве с российскими медицинскими университетами», – отметил проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета Василий Руденок.

Всего в минском медицинском университете учатся более двух тысяч иностранцев. Такое образование выбирают абитуриенты из стран СНГ, Китая, Ближнего Востока, Западной Европы, Африки. В вузе уверены, что все из-за привлекательного соотношения цены и качества.