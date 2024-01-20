Государственный знак качества в Беларуси будут выдавать на два года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси учредили Государственный знак качества. Указ подписал президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

При разработке дизайна за образец взяли знак качества времен Советского Союза. В его основе пятиугольник с перевернутой буквой «К» и надписью «Беларусь». Каждая грань имеет определенное значение: безопасность, инновационность, технологичность, экологичность и эстетичность той продукции, которую будут отмечать знаком.

«Для нас это маркер качества конкретной продукции конкретного производителя. И для потребителя знак качества, проставленный на такой продукции, будет повышать ее спрос на рынке. Не только на нашем, белорусском, но и на экспортном», – рассказала начальник управления товарных знаков национального центра интеллектуальной собственности Наталья Синишова.

Знак будут выдавать на два года и контролировать, как его обладатели поддерживают высокий уровень производства. Власти считают, что это повысит качество белорусских товаров и услуг.