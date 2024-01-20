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Государственный знак качества в Беларуси будут выдавать на два года
20.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси учредили Государственный знак качества. Указ подписал президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».
При разработке дизайна за образец взяли знак качества времен Советского Союза. В его основе пятиугольник с перевернутой буквой «К» и надписью «Беларусь». Каждая грань имеет определенное значение: безопасность, инновационность, технологичность, экологичность и эстетичность той продукции, которую будут отмечать знаком.
Знак будут выдавать на два года и контролировать, как его обладатели поддерживают высокий уровень производства. Власти считают, что это повысит качество белорусских товаров и услуг.
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Власти проконтролируют, как его обладатели поддерживают высокий уровень производства.
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