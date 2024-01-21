Максимальная человечность, секреты продвижения риэлтора и проблемы рынка авто: новости бизнеса за 15-21 января 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Ситуация на рынке коммерческой недвижимости, рост криптовалют и правильное партнерство. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Столичный рынок коммерческой недвижимости развивается в духе общих мировых тенденций: офисная жизнь вырабатывает новые подходы и гибридные форматы работы, торговая недвижимость переживает скачки потребительского спроса и рост доли развлечений и общественного питания, складская недвижимость переживает бум своего развития. Все те же тенденции с некоторыми локальными коррективами происходят и в Минске: например, продленный механизм рублевых ставок или регулирование торговых цен требуют от участников рынка немного больших усилий по выработке взаимовыгодных арендных условий. Аналитик КОЛЛИЕРЗ Дмитрий Соловых рассказал об основных изменениях на рынке офисной, торговой и складской недвижимости в 2023 году и прогнозах на 2024-й.

За последнее время рынок криптовалют всколыхнули две важные новости — подходит срок нового халвинга биткоина и в США одобрили биржевые фонды для самой известной криптовалюты. Разобрались , что же это такое BTC-ETF и халвинг, чтобы понять, чего ждать на рынке криптовалют в 2024 году и стоит ли инвестировать туда деньги.

В начале 2023 года крупнейшие автодилеры Беларуси рассказывали о том, как выжили после февраля 2022-го и предрекали рост спроса на подержанные авто. Так и произошло, но положение продавцов все равно было тяжелое. К концу 2023-го ситуация, похоже, изменилась: Беларусь заняла второе место в объеме поставок подержанных авто в соседнюю Россию (15,4%). «Про бизнес» сходил на авторынок «Малиновка», чтобы вяснить, в каком состоянии сейчас продажи авто с пробегом и действительно ли среди покупателей так много россиян.

Полезное для бизнеса

Бизнес строится на доверии и четких договоренностях, которые выполняются партнерами. Однако важно договариваться юридически правильно. В современном динамичном мире, где каждый день приносит новые вызовы и возможности, партнерские соглашения выступают как фундаментальный инструмент для достижения успеха и устойчивости. Они не только облегчают управление и минимизацию рисков, но и открывают новые горизонты для роста и инноваций. Партнерство популярно как в сфере фактически создаваемого бизнеса, так и в сфере работы проектных групп — стартапов, то есть когда еще организации не созданы. Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский рассказал, зачем нужны такие соглаешния и что в них должно быть учтено.

Для риэлтора профессиональная репутация критически важна. Мифы и стереотипы об этой деятельности часто мешают профессионалам продвигать свои услуги. Именно по этой причине важно и нужно развивать личный бренд, быть на виду, чтобы о работе честно отзывались клиенты, чтобы доверие и лояльность были устойчивы. Как быть экпертом для своих клиентов, и как это помогает увеличивать собственный доход рассказал интернет-маркетолог Александр Шинкевич на примере кейса риэлтора Натальи Кухаренко , которая смогла окупить маркетинговые затраты за четыре месяца.

Корпоративный психолог — инвестиция в ментальное здоровье сотрудников или всего лишь инструмент управления коллективом для достижения целей компании? Нейропсихолог и гештальт-терапевт Московского гештальт института Любовь Яковина объяснила , может ли корпоративный психолог снизить текучесть кадров, укрепить лояльность клиентов и увеличить прибыль.

Истории бизнеса