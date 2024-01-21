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Максимальная человечность, секреты продвижения риэлтора и проблемы рынка авто: новости бизнеса за 15-21 января 2024 года
21.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ситуация на рынке коммерческой недвижимости, рост криптовалют и правильное партнерство. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Столичный рынок коммерческой недвижимости развивается в духе общих мировых тенденций: офисная жизнь вырабатывает новые подходы и гибридные форматы работы, торговая недвижимость переживает скачки потребительского спроса и рост доли развлечений и общественного питания, складская недвижимость переживает бум своего развития. Все те же тенденции с некоторыми локальными коррективами происходят и в Минске: например, продленный механизм рублевых ставок или регулирование торговых цен требуют от участников рынка немного больших усилий по выработке взаимовыгодных арендных условий. Аналитик КОЛЛИЕРЗ Дмитрий Соловых
За последнее время рынок криптовалют всколыхнули две важные новости — подходит срок нового халвинга биткоина и в США одобрили биржевые фонды для самой известной криптовалюты.
В начале 2023 года крупнейшие автодилеры Беларуси рассказывали о том, как выжили после февраля 2022-го и предрекали рост спроса на подержанные авто. Так и произошло, но положение продавцов все равно было тяжелое. К концу 2023-го ситуация, похоже, изменилась: Беларусь заняла второе место в объеме поставок подержанных авто в соседнюю Россию (15,4%). «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
Бизнес строится на доверии и четких договоренностях, которые выполняются партнерами. Однако важно договариваться юридически правильно. В современном динамичном мире, где каждый день приносит новые вызовы и возможности, партнерские соглашения выступают как фундаментальный инструмент для достижения успеха и устойчивости. Они не только облегчают управление и минимизацию рисков, но и открывают новые горизонты для роста и инноваций. Партнерство популярно как в сфере фактически создаваемого бизнеса, так и в сфере работы проектных групп — стартапов, то есть когда еще организации не созданы. Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский рассказал,
Для риэлтора профессиональная репутация критически важна. Мифы и стереотипы об этой деятельности часто мешают профессионалам продвигать свои услуги. Именно по этой причине важно и нужно развивать личный бренд, быть на виду, чтобы о работе честно отзывались клиенты, чтобы доверие и лояльность были устойчивы. Как быть экпертом для своих клиентов, и как это помогает увеличивать собственный доход рассказал интернет-маркетолог Александр Шинкевич
Корпоративный психолог — инвестиция в ментальное здоровье сотрудников или всего лишь инструмент управления коллективом для достижения целей компании? Нейропсихолог и гештальт-терапевт Московского гештальт института Любовь Яковина
Истории бизнеса
Бизнес — это не только про прибыль, но и про ответственность. Перед сотрудниками, партнерами… И даже перед теми, кому просто неоткуда больше ждать помощи. Недавно мы рассказывали, как в Минске предприниматели помогают бездомным людям. А сегодня предлагаем отправиться в Бобруйск. Там живет удивительная женщина Алена Гревцева. Она владеет вместе с мужем фирмой по аренде авто, но большую часть своего времени тратит на руководство двумя организациями помощи бездомным животным — БООЗЖ «Пять свобод» и «Хатико». Читайте ее историю
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Максимальная человечность, секреты продвижения риэлтора и проблемы рынка авто: новости бизнеса за 15-21 января 2024 года
Ситуация на рынке коммерческой недвижимости, рост криптовалют и правильное партнерство. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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