Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Могилевской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В матче Республиканской лиги среди любительских команд хоккейная команда президента Беларуси обыграла соперников из Могилевской области, передает «МИР 24».

В самом начале игры президентская команда принялась активно атаковать. Противники попытались отыграться и сократили счет до минимума. Но затем ворота соперника дважды поразил младший сын президента Николай. Его признали лучшим игроком команды белорусского лидера. Итоговый счет 8:4.

«С каждым годом чемпионат и команды становятся все сильнее. Появляется больше молодежи. Каждую игру ожидают, что мы будем с большим преимуществом начинать и в первом периоде отрываться вперед. Но хоккей не всегда диктует те правила, которые мы хотим», – сказал нападающий команды президента Республики Беларусь Артем Каркоцкий.

«Очень интересная игра. Классная атмосфера на трибунах. Давно в такой обстановке не играли», – поделился нападающий команды Могилевской области Иван Коташенко.

Бывший игрок сборной Беларуси, ныне нападающий команды президента Андрей Костицын возглавляет гонку бомбардиров турнира. У него 12 очков.