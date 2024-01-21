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Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Могилевской области
21.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В матче Республиканской лиги среди любительских команд хоккейная команда президента Беларуси обыграла соперников из Могилевской области, передает «МИР 24».
В самом начале игры президентская команда принялась активно атаковать. Противники попытались отыграться и сократили счет до минимума. Но затем ворота соперника дважды поразил младший сын президента Николай. Его признали лучшим игроком команды белорусского лидера. Итоговый счет 8:4.
Бывший игрок сборной Беларуси, ныне нападающий команды президента Андрей Костицын возглавляет гонку бомбардиров турнира. У него 12 очков.
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В самом начале игры президентская команда принялась активно атаковать. Противники попытались отыграться и сократили счет до минимума.
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