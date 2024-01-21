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Белорусский волонтер из глубинки спасает лошадей от бойни
21.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Волонтер из белорусской глубинки спасает лошадей. Благодаря ей второй дом обрели 300 жеребцов и кобыл. Как это происходит, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Энергия – любимица хозяйки. Кличка под стать характеру. Лошадь горделивая и своенравная. Возможно, это и помогло ей попасть на Олимпиаду в Пекин. Но с возрастом спортивная карьера завершилась.
«Мы не знали и не понимали, что же происходит с лошадьми, которые получают травмы, которые состариваются. Один раз целую фуру наших старичков, хороших лошадей, погрузили, и водитель сказал, что едет на мясокомбинат. Это стандартная процедура, это нормально. Выбракованных животных везут на мясокомбинат», –рассказала волонтер Екатерина Буйкевич.
По образованию Екатерина тренер по конному спорту. Однако за 10 лет пришлось освоить ветеринарию и зоопсихологию. Сейчас волонтер делает уколы, ингаляции и ставит капельницы. Помогает старший сын Саша.
У пони Лелика врожденная деформация скакательных суставов. Но даже с таким диагнозом от пробежек не отказывается.
Из-за возраста пони может есть только каши, как и большинство лошадей. Еда – самая затратная часть расходов. Поэтому корм для хозяйства – лучший подарок.
Сейчас хозяйство расширяется. У лошадей появился новый шелтер с левадой, то есть домики с террасой, где у каждого свой «номер».
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На поиск нового хозяина уходит от пары дней до нескольких недель. Деньги на выкуп помогают собрать на благотворительных площадках.
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