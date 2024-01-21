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Белорусский волонтер из глубинки спасает лошадей от бойни

21.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский волонтер из глубинки спасает лошадей от бойни
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волонтер из белорусской глубинки спасает лошадей. Благодаря ей второй дом обрели 300 жеребцов и кобыл. Как это происходит, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Энергия – любимица хозяйки. Кличка под стать характеру. Лошадь горделивая и своенравная. Возможно, это и помогло ей попасть на Олимпиаду в Пекин. Но с возрастом спортивная карьера завершилась.

«Мы не знали и не понимали, что же происходит с лошадьми, которые получают травмы, которые состариваются. Один раз целую фуру наших старичков, хороших лошадей, погрузили, и водитель сказал, что едет на мясокомбинат. Это стандартная процедура, это нормально. Выбракованных животных везут на мясокомбинат», –рассказала волонтер Екатерина Буйкевич.

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Но сначала таких лошадей выставляют на продажу. Объявления волонтеры ищут сами на порталах государственных предприятий. Выезжают на место, узнают историю животного и составляет подробную анкету. Ее вместе с фото публикуют в социальных сетях и на сайтах. На поиск нового хозяина – от пары дней до нескольких недель. Деньги на выкуп помогают собрать на благотворительных площадках.

По образованию Екатерина тренер по конному спорту. Однако за 10 лет пришлось освоить ветеринарию и зоопсихологию. Сейчас волонтер делает уколы, ингаляции и ставит капельницы. Помогает старший сын Саша.

У пони Лелика врожденная деформация скакательных суставов. Но даже с таким диагнозом от пробежек не отказывается.

«Вычесывать его как домашнего питомца надо, кормить, выгуливать как собаку. Зато я отличаюсь от всех. У всех маленькие домашние питомцы, а у меня такие крупные», –сказал Александр Любомиров.

Из-за возраста пони может есть только каши, как и большинство лошадей. Еда – самая затратная часть расходов. Поэтому корм для хозяйства – лучший подарок.

«У нас лошади старые, без зубов, едят специализированные корма. И мешок такой каши стоит 80 рублей. Этого мешка хватает на несколько дней», – поделилась Екатерина Буйкевич.

Сейчас хозяйство расширяется. У лошадей появился новый шелтер с левадой, то есть домики с террасой, где у каждого свой «номер».



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