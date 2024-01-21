Белорусский волонтер из глубинки спасает лошадей от бойни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волонтер из белорусской глубинки спасает лошадей. Благодаря ей второй дом обрели 300 жеребцов и кобыл. Как это происходит, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Энергия – любимица хозяйки. Кличка под стать характеру. Лошадь горделивая и своенравная. Возможно, это и помогло ей попасть на Олимпиаду в Пекин. Но с возрастом спортивная карьера завершилась.

«Мы не знали и не понимали, что же происходит с лошадьми, которые получают травмы, которые состариваются. Один раз целую фуру наших старичков, хороших лошадей, погрузили, и водитель сказал, что едет на мясокомбинат. Это стандартная процедура, это нормально. Выбракованных животных везут на мясокомбинат», –рассказала волонтер Екатерина Буйкевич.

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