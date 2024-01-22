Экспорт белорусской мебели в Россию за год вырос вдвое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За год экспорт мебели из Беларуси в Россию вырос вдвое. В топе запросов – спальный гарнитур, обеденные комплекты и гостиные. Сейчас фабрики Беларуси постепенно переходят на отечественное сырье. В этом двойная выгода для республики. О секретах производства рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Часть спального гарнитура готова за пару минут. Тяжелую работу здесь выполняет техника. Станочник настраивает программу, а дальше контролирует процесс. Все должно быть строго по чертежу. Только так можно получить качественную мебель.

«Наша фабрика имеет уже более 70-летний опыт выпуска продукции. Практически налажен полный выпуск продукции, начиная от заготовки и заканчивая готовыми изделиями. Белорусское – это ДСП, МДФ, ПДФ, частично шпон строганый, массив дерева», – сказал заместитель генерального директора по технологии и техническому развитию мебельной фабрик Александр Жанкевич.

Переходить на свое требует и президент Беларуси. Так на открытии первого торгового центра с отечественными товарами Александр Лукашенко оценил работу крупнейшего мебельного производителя страны.

«Меня интересует, чтобы было свое. Ткани, кожа, мебель, в целом, дерево и прочее наше. Мы можем это делать», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

При переходе на отечественное сырье выгода для производителей двойная. Для предприятия, которое выпускает материал, это рынок сбыта продукции. Для мебельных фабрик – локальные составляющие.

«Тебе должен быть товар. Неважно, по какой цене ты впихнешь себестоимость потом в цену и втюхаешь населению. Для меня важно, как для президента, чтобы этот товар стоил недорого. Тебе важно, это же конкуренция твоя», – сказал президент.

Пока же часть комплектующих закупают в России. Фабрики двух стран наладили производственный тандем.

«Конечно же, мы не можем обойтись без гарнитуры, без каких-то тканей из России. Мы получаем лакокрасочные изделия, ткани, в основном поставщик ткани – это Российская Федерация», – отметил ведущий экономист по сбыту и маркетингу мебельной фабрики Дмитрий Шитик.

Качество белорусской мебели ценят не только на родине. Экспорт в Россию за год вырос вдвое. В квартирах от Калининграда до Камчатки мебель из Пинска, Гомеля и Молодечно. В топе запросов – спальный гарнитур, обеденные комплекты и гостиные.