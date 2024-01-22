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Экспорт белорусской мебели в Россию за год вырос вдвое
22.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За год экспорт мебели из Беларуси в Россию вырос вдвое. В топе запросов – спальный гарнитур, обеденные комплекты и гостиные. Сейчас фабрики Беларуси постепенно переходят на отечественное сырье. В этом двойная выгода для республики. О секретах производства рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Часть спального гарнитура готова за пару минут. Тяжелую работу здесь выполняет техника. Станочник настраивает программу, а дальше контролирует процесс. Все должно быть строго по чертежу. Только так можно получить качественную мебель.
Переходить на свое требует и президент Беларуси. Так на открытии первого торгового центра с отечественными товарами Александр Лукашенко оценил работу крупнейшего мебельного производителя страны.
При переходе на отечественное сырье выгода для производителей двойная. Для предприятия, которое выпускает материал, это рынок сбыта продукции. Для мебельных фабрик – локальные составляющие.
Пока же часть комплектующих закупают в России. Фабрики двух стран наладили производственный тандем.
Качество белорусской мебели ценят не только на родине. Экспорт в Россию за год вырос вдвое. В квартирах от Калининграда до Камчатки мебель из Пинска, Гомеля и Молодечно. В топе запросов – спальный гарнитур, обеденные комплекты и гостиные.
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Самыми популярными запросами стали спальный гарнитур, обеденные комплекты и гостиные.
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