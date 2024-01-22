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«Столовые» для животных организовали в лесах Беларуси
22.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские лесхозы помогают животным перезимовать. Для них организуют специальные «столовые». В меню тонны зерна, сена и овощей. Это помогает оленям,
За день егерю Роману Бетю нужно посетить 16 делянок. В лесных массивах его джут косули, олени, лоси. Кормушки с едой для них – вопрос выживания.
В лесных «столовых» животных ждут сено, зерно и сахарная свекла. Для лосей – соль с витаминами. Егеря стараются добавлять и сезонные овощи. Самостоятельно питаться зимой животным непросто. Снег и лед усложняет поиск еды.
«Пока нет снежного покрова большого, они ходят по полям, в садах яблоки собирают, а уже когда становится снежный покров, тогда мы начинаем усиленно их кормить, и все собираются на подкормочной площадке», – рассказал инженер по охотничьему хозяйству Столбцовского лесхоза Олег Лукша.
«Вешаем камеры, фотоловушки, чтобы посмотреть, понаблюдать за животными, посмотреть, сколько выходит на площадки. Косули и днем здесь кормятся, олени – на сумерках, потому что они более осторожные, ну а лоси тоже и днем стоят здесь, лижут соль. Здесь у нас был посеян рапс, рапс тоже очень охотно поедают», – рассказал инженер по охотничьему хозяйству Столбцовского лесхоза Олег Лукша.
На территории в 91 тысячу гектаров живут 100 оленей, 230 косуль и почти 40 лосей. Для них в лесхозе заготовили корма больше, чем в прошлом – 60 тонн. Подкармливать будут до весны, пока снег не сойдет, и животные не смогут питаться сами.
Помочь лесным животным может каждый. Для этого лесхозы Беларуси организуют специальные сборы фруктов и овощей.
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Для оленей, лосей и косуль подготовили сено, зерно, сахарную свеклу и соль с витаминами.
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