«Столовые» для животных организовали в лесах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские лесхозы помогают животным перезимовать. Для них организуют специальные «столовые». В меню тонны зерна, сена и овощей. Это помогает оленям, лосям и косулям дождаться весны, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За день егерю Роману Бетю нужно посетить 16 делянок. В лесных массивах его джут косули, олени, лоси. Кормушки с едой для них – вопрос выживания.

«Если мороз, то они больше кушают и приходят на кормовые площадки. Мы стараемся раз-два в неделю их подкармливать. По мере съедания корма. Если съедают, подсыпаем», – рассказал егерь Столбцовского лесхоза Роман Беть.

В лесных «столовых» животных ждут сено, зерно и сахарная свекла. Для лосей – соль с витаминами. Егеря стараются добавлять и сезонные овощи. Самостоятельно питаться зимой животным непросто. Снег и лед усложняет поиск еды.

«Пока нет снежного покрова большого, они ходят по полям, в садах яблоки собирают, а уже когда становится снежный покров, тогда мы начинаем усиленно их кормить, и все собираются на подкормочной площадке», – рассказал инженер по охотничьему хозяйству Столбцовского лесхоза Олег Лукша.