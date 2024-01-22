«Что делать если импортер изменил цену?». Ответы юриста на вопросы бизнеса по новой редакции Постановления № 713

Источник материала: ProBusiness





Мы уже писали о десяти важных изменениях в регулировании цен после принятия постановления Совмина № 713(4). Однако у бизнеса возникает немало вопросов по работе в рамках документа. Специально для «Про бизнес» юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев собрал и прокомментировал наиболее актуальные. Публикуем в преддверии большого практикума «TAX DAY 2024: налоги и изменения» ответы эксперта.

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Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

1. Если изменилась надбавка импортера в меньшую сторону, нужно ли отзывать товар из розницы (не своей) и отгружать по приведенной в соответствие цене?

— Если импортер сформировал отпускную цену и отгрузил товар розничному продавцу по договору поставки до вступления в силу ПСМ 713(4), я не вижу оснований отзывать товар из розницы, приводить цену в соответствие и заново отгружать по иной цене.

2. Если в рознице есть остатки не критического импорта, на которые снижены предельные надбавки как у импортера, отгрузившего товар покупателю, так и у розницы, для приведения цен в соответствие снизить цену должны и розница и импортер? Каждый в пределах своего норматива? Или только розница?

— На мой взгляд, приводить цены в соответствие с ПСМ 713(4), т.е. снижать надбавку на остатки товара должна только розница. Поскольку импортер сформировал отпускную цену и продал по ней товар, исходя из действовавшего на тот момент размера надбавки импортера.

3. Предоставлено ли право в 2024 году местным органом власти утвердить список предприятий, которым разрешено осуществлять товарообменные операции?

— Да, в пункте 14 ПСМ 713 такое право сохраняется.

4. Распространяется ли ПСМ 713 на операции по госзакупкам?

— Исходя из части третьей пункта 23 ПСМ 713, требования настоящего постановления, за исключением запрета на неденежное прекращение обязательств, не распространяются на отношения, связанные в том числе с реализацией товаров в рамках государственных закупок.

5. Что такое реимпорт? Если товар ввезли из России и экспортировали в Россию? Будет ли возврат товара восприниматься как реимпорт?

— Часть первая статьи 235 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза определяет таможенную процедуру реимпорта как таможенную процедуру, применяемую в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары, ранее вывезенные с таможенной территории Союза, ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.





Поскольку Беларусь и Россия входят в Союз, то формально в описанном случае не будет реимпорта в смысле указанной выше нормы.

Но что конкретно имеется в виду под «реимпортируемыми» потребительскими товарами, как это указано в Приложении 1 к ПСМ 713, я бы рекомендовал уточнить через запрос в МАРТ.

6. Если я торгую, например, «газонокосилкаим». Под ограничение попадают и электрические, и бензиновые и все ее разновидности? Или, например, «Дрель». Дрель-шуруповерт подходит или нет?

— Поскольку в ПСМ 713 указан просто «триммер (газонокосилка)», под ограничение подпадают все разновидности данного товара.

Что касается дрелей, то в Перечне товаров розничной и оптовой торговли (Приложение 1 к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 05.06.2018 № 46) электродрель и шуруповерт перечислены как отдельные электроинструменты. Такого инструмента, как «дрель-шуруповерт» в Перечне нет. Поэтому, на мой взгляд, в этом случае ограничения, установленные ПСМ 713 действовать не должны. Но лучше сделать запрос в МАРТ.

7. Какие группы товаров относятся к критическому импорту? И как быть рознице, если импортеры снизят цену?

— ПСМ 713 (4) для импортеров по сути ничего не поменяло. Только выделены разные размеры надбавки импортера в зависимости от того, продает импортер ввезенный товар в собственной рознице или же отгружает иным лицам.

Определения товаров критического импорта ни ПСМ 713, ни ПСМ 713(4) не содержат. Из заявлений МАРТ в прессе можно сделать вывод, что к таковым относят продукцию, которая в Беларуси не производится или ее выпускают в недостаточном количестве. Из продуктов это чай, кофе, цитрусовые, некоторые виды консервов, а также ряд свежих овощей и фруктов.

Если импортеры снизят отпускную цену на какие-то товары, то рознице придется считать торговую надбавку, исходя из изменившейся отпускной цены импортера. Других вариантов здесь нет.





8. Пункт 3.7 ПСМ 713 относится только к производителям?

— Пункт 3.7 предусматривает, что не требуется согласования отпускных цен производителями потребительских товаров в случаях ежемесячного повышения отпускных цен … не более чем на 0, 3 процента к максимальной отпускной цене реализации этого потребительского товара (к отпускной цене, указанной в предписаниях, вынесенных в соответствии с частями третьей и четвертой пункта 41 настоящего постановления) в предыдущем месяце, а в случае отсутствия реализации этого товара в предыдущем месяце — к последней отпускной цене его реализации.

Таким образом, да, этот пункт относится к производителям товаров, а также к давальцам, которые приравниваются к производителям.

9. Если есть ответ от МАРТ 2023 года, что товар не подпадает под ПСМ 713, является ли он действительным или нужно переуточнять?

— Если ваш товар не относится к тем позициям, которые введены в Перечень Постановлением 713 (4), то смысла писать новый запрос в МАРТ нет. Но если вы сомневаетесь, то здесь, как говорится, «лучше перебдеть, чем недобдеть».

10. Распространяется ли действие ПСМ 713 на семена картофеля?

В Перечне товаров розничной и оптовой торговли (Приложение 1 к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 05.06.2018 № 46) семенной картофель относится к подгруппе «Семена» группы «Биотовары», а просто картофель — к подгруппе «Овощи» группы «Плодоовощная продукция».

Таким образом, я считаю, что на семена картофеля ограничения из ПСМ 713 не распространяются.

11. При возврате товара на условиях обратной реализации возможен ли взаимозачет требований?

— Пункт 14 ПСМ 713 не содержит такого исключения из запрета на товарообменные операции без поступления в установленном порядке денежных средств как «возврат товара на условиях обратной реализации».

Поэтому действует общее правило — зачет запрещен, если, конечно, конкретная ситуация не подпадает под какое-либо иное исключение из запрета.

12. Необходимо ли производителю сельскохозяйственной продукции приводить в соответствие цены на «борщевой набор» овощей по отношению к январю 2022 года или можно осуществлять поставки по ценам, сложившимся в декабре 2023 года?

— Части 3 и 4 пункта 11 ПСМ 713 предусматривают, что на потребительские товары, указанные в пунктах 84−90 и 99 Приложения 1, производители устанавливают отпускные цены не выше чем на 3,5% к максимальной цене реализации этих товаров урожая 2022−2023 годов в соответствующем месяце 2023 года.





В случае отсутствия реализации потребительских товаров, указанных в пунктах 84−90 и 99 Приложения 1, в соответствующем месяце 2023 года производитель осуществляет согласование их отпускной цены в порядке, предусмотренном в пункте 2 ПСМ 713 для согласования повышения отпускных цен.

Исходя из этих норм, соотносить цены с январем 2022 вообще не нужно. Если в вопросе опечатка и имеется в виду январь 2023-го, то в январе 2024 года отпускная цена на овощи «борщевого набора» должна устанавливаться не выше максимальной цены соответствующего овоща в январе 2023-го + 3,5%.

13. Может ли производитель сельхозпродукции без согласования повысить цену в январе 2024 года на «борщевой набор» больше чем на 3,5%, если эта цена будет меньше, чем в январе 2023 года (например, повысить до 30 копеек, если была 25 копеек, а цена реализации в января 2023-го — 50 копеек)?

— Как я указывал в ответе на предыдущий вопрос, в январе 2024-го производитель сельхозпродукции может ставить цену в пределах «цена января 2023-го +3,5%». Поэтому, если у вас в январе 2023 года была цена 50 копеек, то в январе 2024-го вы можете поставить любую цену в пределах 51,75 копейки.

14. Означает ли изменение слов в подстрочном примечании к пункту 9 ПСМ 713 «(нарастающим итогом с начала года) в общем объеме заготовительного оборота» на слова «в общем объеме заготовительного оборота за год, предшествующий отчетному», что если обьем закупок у населения составил менее 35% за 2023 год, то заготовительная организация не имеет право устанавливать отпускные цены в 2024 году, как производитель (затраты+рентабельность) или это касается соответствующего месяца предыдущего периода?

— Что конкретно имел здесь в виду законодатель, думаю, доподлинно ответить может только он. На мой взгляд, эта «рокировка» сделана потому, что ПСМ 713 действует уже больше года и у законодателя появилось место для маневра с подсчетом соответствующего объема в предшествующем году.

Исходя из смысла этого примечания, получается, что в 2024-м организация может быть признана заготовительной в случае, если в 2023-м удельный вес закупок у населения составил не менее 35% в общем объеме ее заготовительного оборота.

15. Какой комментарий необходимо прописывать в ТТН в графе «Примечание» на товар, который с 1 января 2024 года включен в список регулируемых товаров согласно ПСМ 713 (4), но был куплен в декабре 2023 года у белорусской оптовой организации для последующей оптовой продажи в Беларуси? При этом товар на момент покупки не был включен в список регулируемых товаров согласно ПСМ 713, следовательно в накладной в графе «Примечание» не были указаны данные с отпускными ценами и размер оптовой надбавки.

— Этот момент авторы ПСМ 713(4) не предусмотрели, поэтому можно смело писать запрос в МАРТ.





Со своей стороны замечу, что в примечаниях вы должны указать всю информацию, предусмотренную частью третьей пункта 12 ПСМ 713, за исключением информации об отпускной цене производителя (импортера). По поводу отпускной цены допускаю возможным указать, что информация о ней отсутствует по причине того, что на момент покупки цена на данный товар ПСМ 713 не регулировалась.

16. Если в ПСМ 713 есть вид товара, а в скобках написано «в том числе» и перечисление конкретных наименований, это значит, что регулирование затрагивает только то, что поименовано в скобках или сюда входит все, что в принципе относится к этой группе товаров?

— Об отнесении конкретных товаров к группам, которые регулируются ПСМ 713, много говорили и писали (я в том числе), когда постановление только было принято. МАРТ эту тему тоже подробно освещал.

Если в двух словах, то необходимо руководствоваться Перечнем товаров розничной и оптовой торговли (Приложение 1 к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 05.06.2018 № 46) и смотреть по этому документу, что входит в группу товаров, поименованную в ПСМ 713.

17. Попадают ли продажи на международных площадках (маркетплейсах) под действие ПСМ 713?

— ПСМ 713 вводит регулирование цен на товары, производимые (ввозимые) и (или) реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внутренний рынок Республики Беларусь, указанные в перечне согласно Приложению 1.





Поэтому, если вы продаете товары через маркетплейсы на внутренний рынок, тогда регулирование ПСМ 713 применяется. Если на внутренний рынок вы не работаете, тогда, соответственно, регулирование не применяется.

18. Действие ПСМ 713 не распространяется на фирменные магазины. Но являются ли фирменными павильоны в торговых центрах (т.к. эти павильоны — это не стационарные магазины)?

— В пункте 23−1 ПСМ 713 речь идет о фирменных магазинах и интернет-магазинах производителя товаров.

Согласно закону «О государственном регулировании торговли и общественного питания»:

Магазин — стационарный торговый объект, имеющий торговый зал (торговые залы).

Павильон — нестационарный торговый объект, представляющий собой конструкцию закрытого типа, имеющую торговый зал. Павильон может быть расположен в капитальном строении (здании, сооружении).

Стационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой капитальное строение (здание, сооружение), присоединенное к инженерным коммуникациям, изолированное помещение или их части.

Нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой временную конструкцию, не являющуюся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к инженерным коммуникациям, а также палатка, тележка, лоток, корзина, торговый автомат и иное приспособление.

Поэтому в каждом конкретном случае необходимо смотреть, будет ли являться «торговый павильон» стационарным или нестационарным торговым объектом. Если это обычный «роллет» — тогда однозначно нет. Если «торговым павильоном» является изолированное помещение или его часть — тогда да.

Это мое мнение. Для надежности можете отправить запрос в МАРТ.

19. Если импортер мебели торгует в своей рознице, то может применять надбавку импортера 30% и торговую надбавку 35%? А увеличение стоимости товара за счет транспорта сторонних перевозчиков (перевозка от импортера до розничных не своиз точек), осталось возможным?

— Да, если импортер торгует в своей рознице, он может применять и надбавку импортера, и торговую надбавку. Для мебели это 30% и 35% соответственно.

Что касается расходов по доставке, то здесь ПСМ 713(4) ничего не изменило.

20. Стимулирующие выплаты и реклама разрешаются всем, или новая редакция ПСМ 713 регулирует только процент в разрешенных прошлой редакцией случаях?

— ПСМ 713(4) ослабило запрет на стимулирующие выплаты. Теперь к разрешенным выплатам также добавились:

плата за оказание услуг по размещению (распространению) рекламы поставленных товаров внутри торгового объекта (за исключением платы за оказание услуг по размещению (распространению) рекламы на торговом оборудовании — предметах и средствах (мебели, устройствах, механизмах) для размещения, фасования, хранения, демонстрации товаров, продукции общественного питания), на капитальном строении (здании, сооружении) торгового объекта и (или) на средстве наружной рекламы, собственником которого является субъект, осуществляющий розничную торговлю, в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте субъекта, осуществляющего розничную торговлю;

плата за проведение в торговых объектах дегустаций продовольственных потребительских товаров.

Эти выплаты разрешаются всем, кто оказывает соответствующие услуги при условии установленных ПСМ 713(4) ограничений.





21. Нужны пояснения по абзацам 4 и 5 пункта 15 ПСМ 713. Если поставщик рекламирует сам бренд, а не товары, то каким образом считается сумма поставки и, соответственно, рекламные услуги в 1%? А также как можно определить сумму за размещение рекламы в 1% от поставляемого товара в том же месяце, когда период не закрыт?

— Думаю, эти вопросы целесообразно адресовать в МАРТ, т.к. прямого ответа на них ПСМ 713(4) не содержит.

На мой взгляд, в первом случае должна учитываться стоимость всех поставленных товаров соответствующего бренда. Во втором — сумма, исходя из стоимости товаров, поставленных на соответствующее число месяца, когда составляется акт на услуги.

22. Можно ли поставщику составить акт о выплате премии организации розничной торговли январем 2024-го по отгрузкам 4 квартала 2023 года и не учитывать ограничение в 10%?

— Ограничение в 10% вступает в силу с 31 марта 2024 года, поэтому до указанной даты это ограничение можно не учитывать.

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