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Погода в СНГ: похолодание пришло в Казахстан, «оранжевый» уровень опасности объявили в Беларуси
22.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве в понедельник
Казахстан
В Астане – минус 20. Похолодание в столицу и регионы пришло несколько дней назад. В западной части Казахстана морозы сильнее – там столбики термометров показывают 30 градусов.
Нестабильной остается и ситуация на дорогах. Бураны и метели создают сложности для водителей. Сейчас в стране закрыты четыре участка республиканских трасс. Движение ограничили в Жетысуской и Западно-Казахстанской областях. Дорожные полицейские рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. Только за прошедшие сутки спасатели эвакуировали около 40 машин.
Кыргызстан
Беларусь
Зимние праздники закончились – самое время позаботиться об уборке новогодних деревьев. Для этого столичные службы организовали вывоз елок. Они и дальше послужат на благо: их переработают в щепу, чтобы позже сделать брикеты для отопления.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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