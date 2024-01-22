Погода в СНГ: похолодание пришло в Казахстан, «оранжевый» уровень опасности объявили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в понедельник облачно с прояснениями и мороз минус восемь. О ситуации в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане – минус 20. Похолодание в столицу и регионы пришло несколько дней назад. В западной части Казахстана морозы сильнее – там столбики термометров показывают 30 градусов.

Нестабильной остается и ситуация на дорогах. Бураны и метели создают сложности для водителей. Сейчас в стране закрыты четыре участка республиканских трасс. Движение ограничили в Жетысуской и Западно-Казахстанской областях. Дорожные полицейские рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. Только за прошедшие сутки спасатели эвакуировали около 40 машин.

Кыргызстан



В Бишкеке сегодня солнечно. Столбики термометров поднимутся до семи градусов тепла. Осадков не ожидается. Горожане, чтобы почувствовать зиму, едут в Каракол.



Здесь легкий минус и идет снег. Особенно красивы пейзажи на горнолыжной базе. Сюда приезжают не только ради активного отдыха, но и за красивыми фотографиями.

Беларусь



Рабочая неделя встречает белорусов мокрым снегом, гололедицей и сильным ветром. Местами на севере страны порывы до 20 метров в секунду. В связи с этим объявлен «оранжевый» уровень опасности. Температура – от минус семи до плюс двух. В Минске четыре градуса мороза.

Зимние праздники закончились – самое время позаботиться об уборке новогодних деревьев. Для этого столичные службы организовали вывоз елок. Они и дальше послужат на благо: их переработают в щепу, чтобы позже сделать брикеты для отопления.