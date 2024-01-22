«Промышленность и зарплаты растут, а бизнес нет». Как экономика Беларуси справляется с санкциями

Источник материала: ProBusiness

19 января во время «Республиканского клуба директоров» представители госорганов Беларуси обсудили состояние экономики и прогнозы на 2024 год. «Про бизнес» послушал доклады участников и собрал самые важные для бизнеса данные.

«Больше других пострадала деревообработка»

Заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картум заявил, что макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной, а рост экономики сбалансирован. Большое влияние на такую динамику оказали машиностроительные предприятия, а вот частные компании дали отрицательный вклад — минус 0,7%. Это обусловлено тем, что многие предприятия не смогли перестроиться после санкций. Больше других пострадала деревообработка.

На первом месте по вкладу в экономике находится промышленность — более 50%, на втором месте — строительная отрасль. На третьем — торговля (розничная торговля выросла на 7%, а оптовая — на 13%). Продукты нефтепереработки и калийные удобрения оказались главными экспортируемыми товарами.





Также Андрей Картум отмечает, что доходы населения росли опережающими темпами: за прошлый год — на 6%. Кроме того, сберегательные настроения населения переключились на потребительские. На рынке жилья отметилась рекордная активность, которая росла из месяца в месяц, что говорит о том, что люди предпочитают инвестиции в недвижимость, нежели банковские вклады.

Также в 2023 году побит рекорд по экспорту товаров: рост объема составил 30%, даже не смотря на то, что цены на калийные удобрения снизились вдвое. Главным импортерам белорусской продукции по-прежнему остается Россия, но также отмечается значительный рост экспорта в Азию и Африку. Отдельной строкой идет Китай.





Инфляция в Беларуси составила 5,8%, что, по мнению замминистра экономики, обусловлено политикой по ограничению цен. Изначально инфляция планировалась на уровне 7%. Однако, не исключено, что санкционное давление усилится, что негативно повлияет на инфляцию в 2024 году. Пока цель остается прежней — удержаться на уровне 6−7% в год.

Кстати, предприятия в прошлом году вкладывались в развитие — обновляли оборудование, станки и т.д., что в долгосрочной перспективе является хорошим сигналом и говорит о будущей модернизации продукции. Предприятиям удалось найти пути закупки техники, несмотря на санкции.





Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что также до сих пор на белорусскую экономику влияют последствия COVID-19. В результате этих событий бюджет стал дефицитным, хотя до этого отмечался профицит. Также негативно повлияли на экономику санкции, которые вызвали необходимость применять жесткие инструменты. В этих условиях было важно поддержать реальный сектор экономики и не сократить социальные программы. Однако, несмотря на санкции, «белорусская экономика адаптировалась и бюджетный дефицит сведен к минимуму и управляем».

«Налоговая делает все, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес»

Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая заявила, что налоговые органы движутся в сторону цифровизации процессов. Также налоговые органы по-прежнему не будут проводить плановые проверки бизнеса, что призвано снизить давление на предпринимателей.

Из нововведений, которые коснутся предприятий в 2024 году, замминистра выделила работу с земельным налогом, а в следующем году еще и с транспортным. Теперь налоговая служба будет сама отправлять заполненные налоговые декларации. Эти шаги направлены на то, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. Данный опыт белорусская налоговая перенимает у стран СНГ, с которым активно идет обмен опытом.

Также Элла Селицкая акцентирует внимание на том, что упрощенная налоговая система может показаться не такой уж и простой, но главной целью ее введения было создание электронной автоматизированной системы. На сегодняшний день уже создан сервис, который помогает автоматически заполнять налоговую декларацию на основе данных бухучета.

«В Беларуси сегодня регулируют около 85% товаров на рынке»

Интересными прогнозами на 2024 год поделился заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального Банка Беларуси Андрей Категов. Так, Нацбанк стремиться прийти к инфляции в 5% к концу текущего года. По оценке экспертов регулятора, рисков для резкого роста инфляции нет. Планов по изменению ставки рефинансирования у Нацбанка пока тоже нет.

Планы по инфляции, возможно, вполне реальны, ведь отменять постановление № 713 в 2024 году не планируют. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и добавил, что в Беларуси сегодня регулируют около 85% товаров на рынке. Глава МАРТ признал, что регулирование цен — это не столько экономический, сколько социальный и политический инструмент влияния. Но изменений пока все-таки не будет.

Алексей Богданов сказал, что больше всех регулирование цен затронуло торговые организации: в феврале 2023-го рентабельность составляла всего 0,4%, но уже к осени она выросла примерно до 1,2%.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства Алла Ломакина отметила, что ввиду необходимости сохранить цены на продовольствие, предприятия сельского хозяйства по-прежнему будут находиться под жестким ценовым регулированием.