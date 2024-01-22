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Лукашенко обсудил с Мезенцевым подготовку к Высшему госсовету Союзного государства

22.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил с Мезенцевым подготовку к Высшему госсовету Союзного государства
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Подготовка к Высшему госсовету стала темой встречи Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На этом саммите выполнение совместных программ обсудят лидеры Беларуси и России, сообщает «МИР 24».

«Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный. Хотелось бы услышать, как постоянный комитет к этому готов, как проводить будем, какие особенности. Может быть, надо принимать какие-то решения?» – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что повестку Госсовета можно будет корректировать при необходимости. Мезенцев, свою очередь, напомнил о проекте декрета Высшего госсовета, где прописаны основные направления выполнения Договора о создании Союзного государства. Его, как и вопросы развития научного пространства и транспортной инфраструктуры, также вынесут на рассмотрение лидеров Беларуси и России.



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На этом мероприятии лидеры Беларуси и России обсудят выполнение союзных программ.
 
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