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Лукашенко обсудил с Мезенцевым подготовку к Высшему госсовету Союзного государства
22.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подготовка к Высшему госсовету стала темой встречи Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На этом саммите выполнение совместных программ обсудят лидеры Беларуси и России, сообщает «МИР 24».
Александр Лукашенко отметил, что повестку Госсовета можно будет корректировать при необходимости. Мезенцев, свою очередь, напомнил о проекте декрета Высшего госсовета, где прописаны основные направления выполнения Договора о создании
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На этом мероприятии лидеры Беларуси и России обсудят выполнение союзных программ.
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