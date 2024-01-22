Лукашенко обсудил с Мезенцевым подготовку к Высшему госсовету Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к Высшему госсовету стала темой встречи Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На этом саммите выполнение совместных программ обсудят лидеры Беларуси и России, сообщает «МИР 24».

«Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный. Хотелось бы услышать, как постоянный комитет к этому готов, как проводить будем, какие особенности. Может быть, надо принимать какие-то решения?» – сказал белорусский лидер.