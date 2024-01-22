Путин и Лукашенко на заседании ВС Союзного государства рассмотрят План интеграции до 2026 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

План интеграции до 2026 года рассмотрят лидеры Беларуси и России на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства. Подготовку к мероприятию обсудили во Дворце Независимости в Минске, сообщает «МИР 24».

«Мы всегда констатировали, что мы здесь неплохо работаем. Разговор будет серьезный, принципиальный. Хотелось бы услышать, как постоянный комитет к этому готов, как проводить будем, какие особенности. Может быть, надо принимать какие-то решения?» – отметил белорусский лидер.

На утверждение президентов Беларуси и России вынесут проект Основных направлений реализации Союзного договора. Документ рассчитан на три года. Его главное отличие от предыдущего – это большой блок гуманитарных, культурных и социальных вопросов. В прошлую трехлетку упор был сделан на экономике. Одним из приоритетов нынешней станет наука.

«Мы по-особому видим документ «Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035-го года». Это ответ на вызовы времени, это учет развития искусственного интеллекта», – отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Один из документов, который предстоит рассмотреть лидерам двух стран, – это проект постановления Высшего госсовета о создании единой медиакомпании Союзного государства.