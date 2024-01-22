|
1 февраля Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов запускает серию открытых мероприятий для стартап-движения Беларуси
22.01.2024 18:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Startup ПРОЖАРКА – это первое ОЧНОЕ мероприятие серии, на котором 8 лучших проектов представят себя экспертам и зрителям.
5 минут на выступление и 5 минут на жаркие и неудобные вопросы от экспертов.
2 лучших проекта по версии экспертов и 1 по результатам зрительского голосования получат ценные призы и возможность попасть на закрытый питч-деск с иностранными инвесторами 8 февраля, чтобы привлечь инвестиции в свой стартап.
Если вы стартап – подавайте заявку на «Прожарку». Мест всего 8.
Кто попал на «Прожарку», узнаете только на мероприятии.
А еще это отличная возможность вдохновиться, словить парочку инсайтов и попасть в «свою стаю».
Вы можете попасть на мероприятие БЕСПЛАТНО.
Подробности о мероприятии и заявка на питчинг на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 февраля Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов запускает серию открытых мероприятий для стартап-движения Беларуси
Startup ПРОЖАРКА - это первое ОЧНОЕ мероприятие серии, на котором 8 лучших проектов представят себя экспертам и зрителям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)