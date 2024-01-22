1 февраля Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов запускает серию открытых мероприятий для стартап-движения Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Startup ПРОЖАРКА – это первое ОЧНОЕ мероприятие серии, на котором 8 лучших проектов представят себя экспертам и зрителям.

5 минут на выступление и 5 минут на жаркие и неудобные вопросы от экспертов.

Фаундеры получат понимание узких мест проекта и инсайты.

Зрители увидят бизнесы и идеи в разных сферах, кейсы, анализ рынка и конкурентов, варианты монетизации и бизнес-модели.

2 лучших проекта по версии экспертов и 1 по результатам зрительского голосования получат ценные призы и возможность попасть на закрытый питч-деск с иностранными инвесторами 8 февраля, чтобы привлечь инвестиции в свой стартап.

Если вы стартап – подавайте заявку на «Прожарку». Мест всего 8.

Кто попал на «Прожарку», узнаете только на мероприятии.

Если не готовы выступать перед аудиторией или у вас нет пока стартапа – приходите поддержать команды и посмотреть на процесс со стороны. Кто знает, может завтра и вы придете на «Прожарку»?

А еще это отличная возможность вдохновиться, словить парочку инсайтов и попасть в «свою стаю».

Вы можете попасть на мероприятие БЕСПЛАТНО.