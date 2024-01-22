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1 февраля Ассоциация трекеров и бизнес-консультантов запускает серию открытых мероприятий для стартап-движения Беларуси

22.01.2024 18:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Startup ПРОЖАРКА  – это первое ОЧНОЕ мероприятие серии, на котором 8 лучших проектов представят себя экспертам и зрителям.

5 минут на выступление и 5 минут на жаркие и  неудобные вопросы от экспертов. 
Фаундеры получат понимание узких мест проекта и инсайты.
Зрители увидят бизнесы и идеи в разных сферах, кейсы, анализ рынка и конкурентов, варианты монетизации и бизнес-модели.

2 лучших проекта по версии экспертов и 1 по результатам зрительского голосования получат ценные призы и возможность попасть на закрытый питч-деск с иностранными инвесторами 8 февраля, чтобы привлечь инвестиции в свой стартап.

Если вы стартап – подавайте заявку на «Прожарку». Мест всего 8. 

Кто попал на «Прожарку»,  узнаете только на мероприятии.
Если не готовы выступать перед аудиторией или у вас нет пока стартапа – приходите поддержать команды и посмотреть на процесс со стороны. Кто знает, может завтра и вы придете на «Прожарку»?

А еще это отличная возможность вдохновиться, словить парочку инсайтов и попасть в «свою стаю».

Вы можете попасть на мероприятие БЕСПЛАТНО.

Подробности о мероприятии и заявка на питчинг на сайте http://startup-pro.tilda.ws 
До встречи 1 февраля. Будет жарко!
По всем вопросам пишите  @n_temchenko

 
 
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Startup ПРОЖАРКА - это первое ОЧНОЕ мероприятие серии, на котором 8 лучших проектов представят себя экспертам и зрителям.
 
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