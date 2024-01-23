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Корпоративный мерч от белорусского производителя нижнего белья SERGE
23.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусский производитель нижнего белья Serge начал производство футболок с уникальным нанесением логотипов заказчиков.
Корпоративный мерч теперь доступен из материалов премиального качества, а уникальные принты создаются с использованием современного текстильного принтера Brother GT-3 Series.
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Белорусский производитель нижнего белья Serge начал производство футболок с уникальным нанесением логотипов заказчиков.
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