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Корпоративный мерч от белорусского производителя нижнего белья SERGE

23.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Белорусский производитель нижнего белья Serge начал производство футболок с уникальным нанесением логотипов заказчиков.



Корпоративный мерч теперь доступен из материалов премиального качества, а уникальные принты создаются с использованием современного текстильного принтера Brother GT-3 Series.

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Белорусский производитель нижнего белья Serge начал производство футболок с уникальным нанесением логотипов заказчиков.
 
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