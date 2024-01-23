Беларусь планирует открыть авиасообщение еще с десятком регионов России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прорабатывает возможность расширения авиасообщения еще с десятком российских регионов, в том числе с Архангельском, сообщает посольство Беларуси в России.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой планирует посетить Архангельск на этой неделе.

Программа по формированию единой транспортной системы Союзного государства является частью союзных пакетных договоренностей, которые включаются 28 союзных программ.