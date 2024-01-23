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Беларусь планирует открыть авиасообщение еще с десятком регионов России

23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прорабатывает возможность расширения авиасообщения еще с десятком российских регионов, в том числе с Архангельском, сообщает посольство Беларуси в России.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой планирует посетить Архангельск на этой неделе.

Программа по формированию единой транспортной системы Союзного государства является частью союзных пакетных договоренностей, которые включаются 28 союзных программ.

Ранее сообщалось, что авиасообщение возобновили между столицами Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Рейс Ашхабад – Абу-Даби выполняет туркменская авиакомпания раз в неделю по пятницам на новом самолете.



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Программа по формированию единой транспортной системы Союзного государства является частью союзных пакетных договоренностей.
 
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