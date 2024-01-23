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Беларусь планирует открыть авиасообщение еще с десятком регионов России
23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь прорабатывает возможность расширения авиасообщения еще с десятком российских регионов, в том числе с Архангельском, сообщает посольство Беларуси в России.
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой планирует посетить Архангельск на этой неделе.
Программа по формированию единой транспортной системы Союзного государства является частью союзных пакетных договоренностей, которые включаются 28 союзных программ.
Ранее сообщалось, что
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Программа по формированию единой транспортной системы Союзного государства является частью союзных пакетных договоренностей.
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