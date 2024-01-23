Кого выбирают белорусские потребители?

Источник материала: ProBusiness



В Беларуси по итогам народного голосования наградили предприятия и бренды, которые удостоены титула Народная Марка 2024. Награждение состоялось в рамках одноименной Премии потребительского признания, которая уже на протяжении 11 лет проводится в Беларуси.

« Народная Марка » – ежегодная Премия, которая путем потребительского голосования в СМИ определяет лучшие бренды в трех категориях: продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги и онлайн-сервисы.

Вопросы в голосовании Премии открытые, жители страны сами могли отдать свои голоса любимым торговым маркам и брендам в различных категориях без подсказки, что демонстрирует спонтанное знание брендов и показывает народное признание. Примечательно, что в течение многих лет победителями в большинстве номинаций становятся товары и услуги от белорусских производителей. Белорусские потребители искренне поддерживают отечественные бренды, отдавая за них свои голоса. И это не удивительно, из года в год качество товаров и услуг растет, что и подтверждают ежегодные награды в Премии.

Этот год не стал исключением - по итогам голосования в подавляющем большинстве номинаций товаров и услуг (свыше 90%) на первые позиции вышли бренды, «сделанные в Беларуси».

«Народная Марка» является престижной наградой, ведь символ Премии, который сегодня является уже хорошо узнаваем на территории всей страны, является знаком народного признания. Это не только награда и большой кредит доверия, но и большая ответственность производителей, которые стремятся создавать качественные товары и услуги, а свои маркетинговые решения делать еще более прогрессивными и интересными.

Еще раз поздравляем победителей!

Победители Премии «Народная Марка 2024»:



















