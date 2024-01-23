ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кого выбирают белорусские потребители?

23.01.2024 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


В Беларуси по итогам народного голосования наградили предприятия и бренды, которые удостоены титула Народная Марка 2024. Награждение состоялось в рамках одноименной Премии потребительского признания, которая уже на протяжении 11 лет проводится в Беларуси.

«Народная Марка» – ежегодная Премия, которая путем потребительского голосования в СМИ определяет лучшие бренды в трех категориях: продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги и онлайн-сервисы.

Вопросы в голосовании Премии открытые, жители страны сами могли отдать свои голоса любимым торговым маркам и брендам в различных категориях без подсказки, что демонстрирует спонтанное знание брендов и показывает народное признание. Примечательно, что в течение многих лет победителями в большинстве номинаций становятся товары и услуги от белорусских производителей. Белорусские потребители искренне поддерживают отечественные бренды, отдавая за них свои голоса. И это не удивительно, из года в год качество товаров и услуг растет, что и подтверждают ежегодные награды в Премии.

Этот год не стал исключением - по итогам голосования в подавляющем большинстве номинаций товаров и услуг (свыше 90%) на первые позиции вышли бренды, «сделанные в Беларуси». 

«Народная Марка» является престижной наградой, ведь символ Премии, который сегодня является уже хорошо узнаваем на территории всей страны, является знаком народного признания. Это не только награда и большой кредит доверия, но и большая ответственность производителей, которые стремятся создавать качественные товары и услуги, а свои маркетинговые решения делать еще более прогрессивными и интересными. 

Еще раз поздравляем победителей!

Победители Премии «Народная Марка 2024»:






Также digital-партнер Премии «Народная Марка», компания AMDG, учредил специальный приз за комплексный подход в управлении брендом в digital и стремление увеличивать уровень цифровых коммуникаций. Обладателем специального приза как "Бренд с растущим диджитал-потенциалом" стал Беларусбанк.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси по итогам народного голосования наградили предприятия и бренды, которые удостоены титула Народная Марка 2024. Награждение состоялось в рамках...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит в логистической отрасли Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.01.2024
Mir24.TV Belarus
23.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика