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Больше десяти предприятий Беларуси рассчитывают на финансовую поддержку ЕАЭС

23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше десяти предприятий Беларуси рассчитывают на финансовую поддержку ЕАЭС
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Промышленные предприятия стран ЕАЭС получат финансовую поддержку. Максимальный объем выплат составит около четырех миллионов долларов в год, передает телеканал «МИР 24».

На субсидирование могут рассчитывать проекты, в разработке и реализации которых участвуют как минимум три страны – участницы Евразийского экономического союза. Их будут финансировать через банки и институты, входящие в состав ЕАЭС. Претендуют на финансирование около 30 отраслей промышленности, за исключением торговли и переработки. От Беларуси отобрали больше десяти подходящих организаций.

«Самое главное, для чего создавался Евразийский экономический союз, – это как раз одна из возможностей расширения кооперации. В первую очередь, машиностроения, сельхозмашиностроения, в чем и сильна Беларусь. И это очень важно, потому что компетенции Беларуси сильны в одном, России, Казахстана, Кыргызстана и так далее – в другом. На наш взгляд, это даст возможность еще шире и глубже использовать кооперационные моменты», – отметил первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности Беларуси Александр Панасюк.

В 2024 году на финансирование этой программы предусмотрен один миллиард 800 миллионов российских рублей.



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Субсидирование могут получить проекты, в разработке и реализации которых участвуют как минимум три страны – участницы Евразийского экономического союза.
 
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