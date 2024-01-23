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Больше десяти предприятий Беларуси рассчитывают на финансовую поддержку ЕАЭС
23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленные предприятия стран
На субсидирование могут рассчитывать проекты, в разработке и реализации которых участвуют как минимум три страны – участницы Евразийского экономического союза. Их будут финансировать через банки и институты, входящие в состав ЕАЭС. Претендуют на финансирование около 30 отраслей промышленности, за исключением торговли и переработки. От Беларуси отобрали больше десяти подходящих организаций.
В 2024 году на финансирование этой программы предусмотрен один миллиард 800 миллионов российских рублей.
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Субсидирование могут получить проекты, в разработке и реализации которых участвуют как минимум три страны – участницы Евразийского экономического союза.
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