Больше десяти предприятий Беларуси рассчитывают на финансовую поддержку ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленные предприятия стран ЕАЭС получат финансовую поддержку. Максимальный объем выплат составит около четырех миллионов долларов в год, передает телеканал «МИР 24».

На субсидирование могут рассчитывать проекты, в разработке и реализации которых участвуют как минимум три страны – участницы Евразийского экономического союза. Их будут финансировать через банки и институты, входящие в состав ЕАЭС. Претендуют на финансирование около 30 отраслей промышленности, за исключением торговли и переработки. От Беларуси отобрали больше десяти подходящих организаций.

«Самое главное, для чего создавался Евразийский экономический союз, – это как раз одна из возможностей расширения кооперации. В первую очередь, машиностроения, сельхозмашиностроения, в чем и сильна Беларусь. И это очень важно, потому что компетенции Беларуси сильны в одном, России, Казахстана, Кыргызстана и так далее – в другом. На наш взгляд, это даст возможность еще шире и глубже использовать кооперационные моменты», – отметил первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности Беларуси Александр Панасюк.

В 2024 году на финансирование этой программы предусмотрен один миллиард 800 миллионов российских рублей.