Что происходит в логистической отрасли Беларуси

Источник материала: ProBusiness





В сфере логистики и грузоперевозок не хватает водителей . Проблема усугубляются тем, что объемы заказов растут. По данным «Биржи автоперевозок ATI.SU», в 2023 году серьезно вырос спрос на международные автомобильные грузоперевозки. Причем увеличение количества заявок наблюдается как на импорт, так и на экспорт. Подробностями тенденции поделилась с «Про бизнес» директор компании представителя Татьяна Солдатенко.



Татьяна Солдатенко

Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

Перевозки в Беларусь

— В прошлом году, по сравнению с 2022-м, количество размещенных на «Бирже автомобильных грузоперевозок ATI.SU» заявок на автомобильные грузоперевозки в Беларусь из других стран выросло на 41%. Тенденцию задает Россия: количество заявок на перевозки из этой страны увеличилось на 48%. Значительный прогресс демонстрируют Казахстан — здесь спрос прибавил 28%. Но особенно стремительно рванули вверх перевозки из Китая: количество заявок увеличилось практически в 2 раза — на 96%. Подросли в прошлом году и ставки — в среднем на 10−15%.

Вторая половина года оказалась заметно активнее первой. Если в первом квартале мы наблюдали небольшое снижение количества заявок на импортные перевозки — минус 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го, то уже во втором ситуация стала меняться — спрос стал расти и вышел в плюс на 21%. Третий квартал и вовсе обозначился взрывным ростом — плюс 126%. Под конец года динамика чуть замедлилась, но сохранила хороший прогресс — плюс 65% в четвертом квартале.





Перевозки из Беларуси

Количество размещенных на Бирже заявок на перевозки из Беларуси тоже увеличилось — на 36% по сравнению с 2022 годом. В экспорте по количеству заявок также лидирует Россия, она же и определяет общую тенденцию: здесь спрос вырос на 41% за год. Однако, более внушительные результаты в плане динамики показывают Казахстан (плюс 77%) и Грузия (плюс 73%). При этом ставки в экспортных перевозках выросли более существенно, чем в импортных, — на 22%. Если посмотреть на ситуацию с экспортными перевозками в течение года, то наблюдается противоположная импорту тенденция: активнее оказалась первая половина. В первом квартале спрос на перевозки из страны подрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в следующем — на 131%. Во втором полугодии динамика замедлилась — плюс 21% в третьем квартале и плюс 3% в четвертом.





Перевозки с Россией в обе стороны составляют основную массу от объема белорусских международных перевозок, поэтому и тенденции на рынке определяет Россия. Этим объясняется и такая разница во внутригодовой динамике между импортными и экспортными перевозками. Цепочки поставок в Россию уже перестроились и отладились к концу 2022 года, поэтому в 2023-м рост замедлился. А вот на увеличение спроса на перевозки из РФ в нашу страну в середине 2023 года повлияло то, что к этому времени в стране-соседке случилось развитие внутреннего производства и ослабление курса российского рубля. Скорее всего, часть грузов из России, которая приезжает в Беларусь, затем отправляется в другие страны.

Перевозки внутри Беларуси

Самый серьезный рост в 2023 году показал спрос на внутренние перевозки: плюс 145% по сравнению с 2022 годом. Цены же на перевозки по Беларуси снизились на 8%. По данным нашей аналитики, рост спроса на перевозки на внутреннем рынке Беларуси выглядит внушительным, но к этим цифрам стоит относиться с осторожностью. Это говорит, скорее, о развитии самой Биржи: интерес к платформе в стране начал резко увеличиваться с начала прошлого года, и эта тенденция сохраняется до сих пор.