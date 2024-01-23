Миссия наблюдателей СНГ начала работу в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начала свою работу миссия наблюдателей от СНГ за выборами в единый день голосования. Ее возглавил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Ему вручили удостоверение наблюдателя №1, передает телеканал «МИР 24».

Комиссия СНГ будет наблюдать за ходом проведения выборов в Беларуси в 12 раз. Глава миссии отметил: в стране созданы все условия для международных наблюдателей. И хотя официальная работа миссии СНГ на территории страны началась только сейчас, до этого исполнительный комитет Содружества анализировал ход подготовки к выборам и изменения в электоральном законодательстве страны.

Международные наблюдатели держат контакт не только с Центризбиркомом страны, но и с другими ведомствами. Это позволяет оперативно узнавать о нарушениях. Всего в состав миссии СНГ войдут около 150 человек. Они обеспечат прозрачность и честность выборов депутатов в единый день голосования 25 февраля.

«Мы полагаем, что этого будет достаточно, чтобы побывать во всех областях республики Беларусь, встретиться с руководством окружных избирательных комиссий. Ну, естественно, особенно в день выборов, посетить как можно больше участковых избирательных комиссий», – отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.