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Популяции краснокнижных животных выросли в Беларуси

23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Популяции краснокнижных животных выросли в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси выросли популяции краснокнижных животных. Больше стало европейской рыси – почти в два раза. Увеличилось количество особей бурого медведя и символа страны – зубра. Но исключать животных из списка охраняемых ученые не планируют, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Рост числа краснокнижных животных для Беларуси не редкость. Каждый год в популяциях редких зверей прибавление. Из-за этого охотники предлагают исключить некоторые виды из списка охраняемых. Ученые же настаивают не торопиться. Например, с бурым медведем. Число особей выросло, в стране их более 700, однако заселяет зверь лишь четверть территории. Этого мало, чтобы назвать вид устойчивым. Такая же ситуация и с зубром. Беларусь – мировой лидер по его численности. Живущих на воле животных – более 2 600. Их не просто охраняют, но и помогают развивать популяцию.

«Зубр имеет так называемый бинарный статус, то есть он одновременно включен в Красную книгу, и при этом разрешено изъятие некоторых особей, так называемого резервного генофонда. Это особи больные, старые, то есть те, которые не участвуют в размножении и не играют той важной роли в развитии популяции», – рассказал заместитель гендиректора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт.

Семья европейской рыси выросла до 1 300 кошек. Чтобы исключить животное из Красной книги, популяция должна быть стабильной на протяжении трех поколений или десяти лет. Большинство видов попадают в список охраняемых из-за риска исчезновения.

«Оценивается состояние их популяции. Это либо сокращение численности, либо сокращение ареала. Также могут влиять такие факторы, из-за которых популяция может исчезнуть – это хозяйственная деятельность, например. То есть они уязвимы и без определенных мер охраны не могут существовать», – рассказал старший научный сотрудник сектора мониторинга и кадастра животного мира научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Максим Колосков.

Больше стало барсуков. По оценкам ученых, у вида около 2 300 особей. Но и этот вид считают уязвимым. В последнем издании Красной книги находятся более 200 животных и 300 растений.



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В последнем издании Красной книги Беларуси находятся более 200 животных и 300 растений.
 
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