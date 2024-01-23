Популяции краснокнижных животных выросли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выросли популяции краснокнижных животных. Больше стало европейской рыси – почти в два раза. Увеличилось количество особей бурого медведя и символа страны – зубра . Но исключать животных из списка охраняемых ученые не планируют, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Рост числа краснокнижных животных для Беларуси не редкость. Каждый год в популяциях редких зверей прибавление. Из-за этого охотники предлагают исключить некоторые виды из списка охраняемых. Ученые же настаивают не торопиться. Например, с бурым медведем. Число особей выросло, в стране их более 700, однако заселяет зверь лишь четверть территории. Этого мало, чтобы назвать вид устойчивым. Такая же ситуация и с зубром. Беларусь – мировой лидер по его численности. Живущих на воле животных – более 2 600. Их не просто охраняют, но и помогают развивать популяцию.

«Зубр имеет так называемый бинарный статус, то есть он одновременно включен в Красную книгу, и при этом разрешено изъятие некоторых особей, так называемого резервного генофонда. Это особи больные, старые, то есть те, которые не участвуют в размножении и не играют той важной роли в развитии популяции», – рассказал заместитель гендиректора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт.

Семья европейской рыси выросла до 1 300 кошек. Чтобы исключить животное из Красной книги, популяция должна быть стабильной на протяжении трех поколений или десяти лет. Большинство видов попадают в список охраняемых из-за риска исчезновения.