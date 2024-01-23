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Популяции краснокнижных животных выросли в Беларуси
23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выросли популяции краснокнижных животных. Больше стало европейской рыси – почти в два раза. Увеличилось количество особей бурого медведя и
Рост числа краснокнижных животных для Беларуси не редкость. Каждый год в популяциях редких зверей прибавление. Из-за этого охотники предлагают исключить некоторые виды из списка охраняемых. Ученые же настаивают не торопиться. Например, с бурым медведем. Число особей выросло, в стране их более 700, однако заселяет зверь лишь четверть территории. Этого мало, чтобы назвать вид устойчивым. Такая же ситуация и с зубром. Беларусь – мировой лидер по его численности. Живущих на воле животных – более 2 600. Их не просто охраняют, но и помогают развивать популяцию.
Семья европейской рыси выросла до 1 300 кошек. Чтобы исключить животное из Красной книги, популяция должна быть стабильной на протяжении трех поколений или десяти лет. Большинство видов попадают в список охраняемых из-за риска исчезновения.
Больше стало барсуков. По оценкам ученых, у вида около 2 300 особей. Но и этот вид считают уязвимым. В последнем издании Красной книги находятся более 200 животных и 300 растений.
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В последнем издании Красной книги Беларуси находятся более 200 животных и 300 растений.
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