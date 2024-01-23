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Лукашенко утвердил документ по охране госграницы Беларуси на 2024 год

23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко утвердил документ по охране госграницы Беларуси на 2024 год
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко потребовал проявить максимальную бдительность на рубежах Беларуси. По словам президента, этого требует внешняя обстановка. Он напомнил: территорию Прибалтики и Польши используют группировки НАТО для дислокации и учений, сообщает «МИР 24».

«Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены. Мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов. Мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. Пока вы неплохо выполняете свои функции», – сказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент утвердил соответствующий документ по охране госграницы. Уже сейчас идет модернизация систем безопасности, Также строятся новые объекты инфраструктуры и закупается техника.



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Президент потребовал проявить максимальную бдительность на рубежах республики.
 
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