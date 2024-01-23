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Лукашенко утвердил документ по охране госграницы Беларуси на 2024 год
23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал проявить максимальную бдительность
Президент утвердил соответствующий документ по охране госграницы. Уже сейчас идет модернизация систем безопасности, Также строятся новые объекты инфраструктуры и закупается техника.
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Президент потребовал проявить максимальную бдительность на рубежах республики.
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