Лукашенко утвердил документ по охране госграницы Беларуси на 2024 год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал проявить максимальную бдительность на рубежах Беларуси . По словам президента, этого требует внешняя обстановка. Он напомнил: территорию Прибалтики и Польши используют группировки НАТО для дислокации и учений, сообщает «МИР 24».

«Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены. Мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов. Мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. Пока вы неплохо выполняете свои функции», – сказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент утвердил соответствующий документ по охране госграницы. Уже сейчас идет модернизация систем безопасности, Также строятся новые объекты инфраструктуры и закупается техника.