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Представлена концепция председательства России в СНГ
24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия направит все усилия на углубление экономического взаимодействия в рамках СНГ. Страна
На встрече также обсудили вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества. Как пример успешного взаимодействия, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев привел Форум регионов Беларуси и России, а также Форум межрегионального сотрудничества Россия Казахстан.
Обсудили постоянные представители Содружества и подготовку предстоящего Совета министров иностранных дел СНГ, который пройдет 12 апреля в Минске.
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