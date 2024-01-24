ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Представлена концепция председательства России в СНГ

24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представлена концепция председательства России в СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия направит все усилия на углубление экономического взаимодействия в рамках СНГ. Страна в этом году председательствует в Содружестве. В ходе первого в новом году заседания Совета постпредов СНГ российские инициативы и план мероприятий представил замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

«Содружество в лице стран-участниц должно высказывать свои оценки, свою позицию по происходящим процессам, предлагать свои рецепты, если хотите, или советы о том, как выправлять ситуацию во разных регионах мира, в том числе вокруг наших границ», – сказал дипломат.

На встрече также обсудили вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества. Как пример успешного взаимодействия, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев привел Форум регионов Беларуси и России, а также Форум межрегионального сотрудничества Россия Казахстан.

«Жизнь сама диктует нам активизировать наше взаимодействие в рамках СНГ по всем трем направлениям. В экономике понятно, в условиях санкционного давления жесткого, необоснованного, агрессивного в отношении Беларуси, России, других стран СНГ, сам Бог велел нам теснее взаимодействовать, и государства СНГ это делают. Увеличился товарооборот между странами СНГ, инновационное сотрудничество», – отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Обсудили постоянные представители Содружества и подготовку предстоящего Совета министров иностранных дел СНГ, который пройдет 12 апреля в Минске.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе первого в новом году заседания Совета постпредов СНГ российские инициативы и план мероприятий представил замминистра иностранных дел Российской Федерации...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК Беларуси направят наблюдателей за выборами президента России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2024
Mir24.TV Belarus
24.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика