Представлена концепция председательства России в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия направит все усилия на углубление экономического взаимодействия в рамках СНГ. Страна в этом году председательствует в Содружестве. В ходе первого в новом году заседания Совета постпредов СНГ российские инициативы и план мероприятий представил замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

«Содружество в лице стран-участниц должно высказывать свои оценки, свою позицию по происходящим процессам, предлагать свои рецепты, если хотите, или советы о том, как выправлять ситуацию во разных регионах мира, в том числе вокруг наших границ», – сказал дипломат.

На встрече также обсудили вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества. Как пример успешного взаимодействия, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев привел Форум регионов Беларуси и России, а также Форум межрегионального сотрудничества Россия Казахстан.

«Жизнь сама диктует нам активизировать наше взаимодействие в рамках СНГ по всем трем направлениям. В экономике понятно, в условиях санкционного давления жесткого, необоснованного, агрессивного в отношении Беларуси, России, других стран СНГ, сам Бог велел нам теснее взаимодействовать, и государства СНГ это делают. Увеличился товарооборот между странами СНГ, инновационное сотрудничество», – отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Обсудили постоянные представители Содружества и подготовку предстоящего Совета министров иностранных дел СНГ, который пройдет 12 апреля в Минске.