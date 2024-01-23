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ЦИК Беларуси направят наблюдателей за выборами президента России

23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси направят наблюдателей за выборами президента России
 Фото: МТРК «Мир»

Руководство ЦИК Беларуси будет наблюдать за выборами президента России. Об этом в Минске рассказал глава Центризбиркома Игорь Карпенко, сообщает «МИР 24».

В свою очередь, российские коллеги проконтролируют выборы депутатов в парламент Беларуси. Сейчас идет регистрация потенциальных кандидатов. Процесс завершится 30 января. Сразу после него начнется этап агитации. В этот раз участков для голосования за границей не будет. Зато смогут сделать выбор белорусы зарубежья.

«Это относится, в первую очередь, к гражданам, которые проживают за рубежом, которые выезжают за рубеж с целью постоянного места жительства. Мы выделим специально один участок в городе Минске, где такие граждане смогут проголосовать, приехав в Республику Беларусь», – рассказал председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

Продолжается регистрация национальных и международных наблюдателей. Они обеспечат прозрачность и честность выборов в единый день голосования 25 февраля.



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Теги: Минск
 
 
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В свою очередь, российские коллеги проконтролируют выборы депутатов в парламент Беларуси. Сейчас идет регистрация потенциальных кандидатов.
 
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