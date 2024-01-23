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ЦИК Беларуси направят наблюдателей за выборами президента России
23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Руководство ЦИК Беларуси будет наблюдать за выборами президента России. Об этом в Минске рассказал глава Центризбиркома Игорь Карпенко, сообщает «МИР 24».
В свою очередь, российские коллеги проконтролируют
Продолжается регистрация национальных и международных наблюдателей. Они обеспечат прозрачность и честность выборов в единый день голосования 25 февраля.
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В свою очередь, российские коллеги проконтролируют выборы депутатов в парламент Беларуси. Сейчас идет регистрация потенциальных кандидатов.
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