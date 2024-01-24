Студотряды помогают строить центр патриотического воспитания в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенческие отряды в Беларуси помогают возводить центр патриотического воспитания. Объект появится на территории Брестской крепости, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Этот студотряд приехал в Брестскую крепость с другого конца Беларуси. Молодежь учится в сельхозакадемии. Почти все – будущие инженеры.

«Вместе работаем, вместе живем. Это сплочает наш коллектив. Мы понимаем, что мы трудимся на благое дело, реставрируем то, что пригодится нашему будущему поколению», – рассказал командир стройотряда Владислав Горбач.

Под слоем многолетней штукатурки – история. 80 лет назад в этих местах было Кобринское укрепление Брестской крепости. Но уже скоро появится республиканский патриотический центр. Студотряды помогают с черновыми работами.

«Ребята выполняют различные виды работ: это и вынос грунта из подвальных помещений, это работа на чердачных помещениях, вынос строительного мусора, они освобождают стены от штукатурки», – рассказал первый секретарь Брестского областного комитета республиканской молодежной организации Юрий Сегенюк.

Кроме личного опыта – помощь профессионалам. Благодаря добровольцам работа на стройке идет быстрее.

«Когда приходят такие люди, как волонтеры, уже профессионалов мы не снимаем на уборку. Пришли студенты, убрали, ушли. Этот стройотряд, они же будущие строители, я думаю, бесценный опыт получат здесь, увидят всю организацию, как и что здесь происходит в строительстве», – рассказал прораб Александр Шпаковский.

У объекта статус Всебелорусской молодежной стройки. Это значит, что задействовать здесь могут стройотряды со всей страны. Оценить первый этап работ можно будет ко Дню Победы.



Для помощи в строительстве исторических объектов молодежная организация планирует пригласить и студентов из России.