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Список профессий для иностранцев расширили в Беларуси
24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Иностранцам стало
Добавили маляров, плотников, агрономов и зоотехников. Также в списке теперь есть врачи всех медицинских специальностей, о дефиците которых в Банке вакансий заявляли летом прошлого года. Процедура получения работы стала занимать меньше времени, но права и обязанности для иностранцев сохранились.
Сейчас в Беларуси работает свыше 42 тысяч иностранцев. Это на треть больше, чем в прошлом году. В основном люди приезжают из России, Казахстана, Украины, Китая.
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Процедура получения работы стала занимать меньше времени, но права и обязанности сохранились.
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