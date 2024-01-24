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Список профессий для иностранцев расширили в Беларуси

24.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Список профессий для иностранцев расширили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иностранцам стало проще трудоустроиться в Беларуси. Список профессий и должностей, на которые не нужно получать специальное разрешение, расширен. Теперь их 35, сообщает «МИР 24».

Добавили маляров, плотников, агрономов и зоотехников. Также в списке теперь есть врачи всех медицинских специальностей, о дефиците которых в Банке вакансий заявляли летом прошлого года. Процедура получения работы стала занимать меньше времени, но права и обязанности для иностранцев сохранились.

«Мы решили дать возможность нанимателю трудоустраивать иностранцев по упрощенному порядку, по наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Все нормы трудового законодательства должны быть соблюдены. То есть, нет такого, чтобы человек просто приехал и трудоустроился без подтверждения своих профессиональных качеств, его не примут на работу», – сказал заместитель начальника Отдела управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Максим Флоринский.

Сейчас в Беларуси работает свыше 42 тысяч иностранцев. Это на треть больше, чем в прошлом году. В основном люди приезжают из России, Казахстана, Украины, Китая.



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Процедура получения работы стала занимать меньше времени, но права и обязанности сохранились.
 
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