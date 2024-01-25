ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Школьники показали свои проекты на форуме в Национальной академии наук Беларуси

25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьники показали свои проекты на форуме в Национальной академии наук Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Национальной академии наук Беларуси прошел форум талантливых школьников. Свои разработки представили сотни учеников и педагогов. Исследования оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

От верстки интерактивных журналов, изучения стилей белорусских стихотворений до исследования пользы и вреда сленга в интернет-общении. На форуме в Национальной академии наук у каждого старшеклассника уникальная идея. Михаил Данилов приехал с большой исследовательской работой: он изучил типы и свойства теплозащиты космических аппаратов. Теперь представит свой проект в среде опытных ученых.

«Мне это стало интересно, я захотел побольше узнать об этой теме. На первый взгляд может показаться тяжело, но на самом деле, если много читать об этом, изучать, и если тебе это интересно, то легко», – сказал ученик 10 класса (Минск) Михаил Данилов.

Научная работа интересовала школьника с детства. Все благодаря семье: мама и дедушка тоже работают с теплозащитными материалами. Когда сын начал трудиться над проектом, семья поддержала.

«Это неизбежно, когда в семье говорят о том, чем они занимаются в жизни. И поскольку одна из сфер – это научная деятельность, то эти разговоры неизбежны, и соответственно, вовлечение ребенка в этот процесс тоже неизбежно», – объяснила заместитель директора Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси, мама Михаила Светлана Данилова-Третьяк.

В Национальной академии наук будущих ученых встречают молодые специалисты. Показывают школьникам свежие идеи. Например, в Институте микробиологии создали тест-системы для еды и лекарств. Они находят в продуктах примеси и вредные компоненты. В Год качества такая разработка особенно актуальна.

«Самое главное преимущество в том, что это экспресс-тест-система. То есть, вы опустили полоску, и можно сразу же понять, например, стерильна ли партия фармпродукции или есть какие-то нарушения», – отметила младший научный сотрудник лаборатории ферментов Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Маргарита Василевская.

На форуме 10 объединений по интересам. От исследования космоса, флоры и фауны до компьютерных технологий и архитектуры. Школьники знакомятся с идеями будущих коллег и презентуют свои наработки.

«Сейчас стоит задача выявить наиболее способных, мотивированных людей, у них сейчас в школе этот запал есть наукой заниматься. Очень важно, чтобы они этот интерес к науке сохранили и после университета пошли дальше учиться в аспирантуру, магистратуру, и дальше занимались наукой», – сказал председатель совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий.

В настоящий момент в Академии наук работают больше двух тысяч молодых ученых. Ежегодно из университетов приходят сотни специалистов. Всего в Национальной академии наук работает больше 14 тысяч ученых.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мероприятии 10 объединений по интересам: от исследования космоса, флоры и фауны до компьютерных технологий и архитектуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я начальник, я так вижу». Почему ограничивающие убеждения руководителя ухудшают работу всей компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2024
Mir24.TV Belarus
25.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика