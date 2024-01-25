Школьники показали свои проекты на форуме в Национальной академии наук Беларуси

«Это неизбежно, когда в семье говорят о том, чем они занимаются в жизни. И поскольку одна из сфер – это научная деятельность, то эти разговоры неизбежны, и соответственно, вовлечение ребенка в этот процесс тоже неизбежно», – объяснила заместитель директора Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси, мама Михаила Светлана Данилова-Третьяк.

В Национальной академии наук будущих ученых встречают молодые специалисты. Показывают школьникам свежие идеи. Например, в Институте микробиологии создали тест-системы для еды и лекарств. Они находят в продуктах примеси и вредные компоненты. В Год качества такая разработка особенно актуальна.

«Самое главное преимущество в том, что это экспресс-тест-система. То есть, вы опустили полоску, и можно сразу же понять, например, стерильна ли партия фармпродукции или есть какие-то нарушения», – отметила младший научный сотрудник лаборатории ферментов Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Маргарита Василевская.

На форуме 10 объединений по интересам. От исследования космоса, флоры и фауны до компьютерных технологий и архитектуры. Школьники знакомятся с идеями будущих коллег и презентуют свои наработки.

«Сейчас стоит задача выявить наиболее способных, мотивированных людей, у них сейчас в школе этот запал есть наукой заниматься. Очень важно, чтобы они этот интерес к науке сохранили и после университета пошли дальше учиться в аспирантуру, магистратуру, и дальше занимались наукой», – сказал председатель совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий.