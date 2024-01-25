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Школьники показали свои проекты на форуме в Национальной академии наук Беларуси
25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальной академии наук Беларуси прошел форум талантливых
От верстки интерактивных журналов, изучения стилей белорусских стихотворений до исследования пользы и вреда сленга в интернет-общении. На форуме в Национальной академии наук у каждого старшеклассника уникальная идея. Михаил Данилов приехал с большой исследовательской работой: он изучил типы и свойства теплозащиты космических аппаратов. Теперь представит свой проект в среде опытных ученых.
«Мне это стало интересно, я захотел побольше узнать об этой теме. На первый взгляд может показаться тяжело, но на самом деле, если много читать об этом, изучать, и если тебе это интересно, то легко», – сказал ученик 10 класса (Минск) Михаил Данилов.
«Это неизбежно, когда в семье говорят о том, чем они занимаются в жизни. И поскольку одна из сфер – это научная деятельность, то эти разговоры неизбежны, и соответственно, вовлечение ребенка в этот процесс тоже неизбежно», – объяснила заместитель директора Института тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси, мама Михаила Светлана Данилова-Третьяк.
В Национальной академии наук будущих ученых встречают молодые специалисты. Показывают школьникам свежие идеи. Например, в Институте микробиологии создали тест-системы для еды и лекарств. Они находят в продуктах примеси и вредные компоненты. В
«Самое главное преимущество в том, что это экспресс-тест-система. То есть, вы опустили полоску, и можно сразу же понять, например, стерильна ли партия фармпродукции или есть какие-то нарушения», – отметила младший научный сотрудник лаборатории ферментов Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Маргарита Василевская.
На форуме 10 объединений по интересам. От исследования космоса, флоры и фауны до
В настоящий момент в Академии наук работают
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На мероприятии 10 объединений по интересам: от исследования космоса, флоры и фауны до компьютерных технологий и архитектуры.
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