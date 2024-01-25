Погода в СНГ: сильный ветер будет дуть в Беларуси, солнечно и тепло в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, небольшие осадки , на дорогах гололедица и плюс один будет сегодня в Москве. По прогнозам синоптиков, оттепель продлится недолго и закончится в конце недели. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега? Комментарий эксперта

Беларусь

Четверг встречает белорусов снегом с дождем и сильным ветром. Местами порывы до 18 метров в секунду. В некоторых районах страны ожидают слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем от минус одного до пяти градусов тепла. Это на несколько градусов выше климатической нормы.

В Беларуси настало время гриппа. Продолжается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За прошлую неделю число пациентов в поликлиниках выросло на треть. Чаще всего болеют дети до 18 лет и пожилые. Минздрав советует белорусам избегать многолюдных мест, проветривать помещения и почаще выходить на прогулку. Свежий воздух помогает заниматься профилактикой болезней.

Кыргызстан

В Кыргызстане зима комфортная. В Бишкеке плюс 11. Осадков не ожидается, солнечно и тепло.

Городские службы уже начали готовиться к весне. В теплицах сотрудники Зеленхоза высаживают семена более миллиона однолетних цветов. В теплицах рассаду будут выращивать до наступления устойчивого плюса. Затем город украсят петунии, сальвии, георгины и другие растения.