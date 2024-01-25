ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: сильный ветер будет дуть в Беларуси, солнечно и тепло в Кыргызстане

25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: сильный ветер будет дуть в Беларуси, солнечно и тепло в Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно, небольшие осадки, на дорогах гололедица и плюс один будет сегодня в Москве. По прогнозам синоптиков, оттепель продлится недолго и закончится в конце недели. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?
Комментарий эксперта

Беларусь

Четверг встречает белорусов снегом с дождем и сильным ветром. Местами порывы до 18 метров в секунду. В некоторых районах страны ожидают слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем от минус одного до пяти градусов тепла. Это на несколько градусов выше климатической нормы.

В Беларуси настало время гриппа. Продолжается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За прошлую неделю число пациентов в поликлиниках выросло на треть. Чаще всего болеют дети до 18 лет и пожилые. Минздрав советует белорусам избегать многолюдных мест, проветривать помещения и почаще выходить на прогулку. Свежий воздух помогает заниматься профилактикой болезней.

Кыргызстан

В Кыргызстане зима комфортная. В Бишкеке плюс 11. Осадков не ожидается, солнечно и тепло.

Городские службы уже начали готовиться к весне. В теплицах сотрудники Зеленхоза высаживают семена более миллиона однолетних цветов. В теплицах рассаду будут выращивать до наступления устойчивого плюса. Затем город украсят петунии, сальвии, георгины и другие растения.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники показали свои проекты на форуме в Национальной академии наук Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2024
Mir24.TV Belarus
25.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика