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«Одна игрушка вместо тридцати»: как белорус открыл производство бизидомиков?
25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одна игрушка – вместо тридцати. «Звучит как план», – подумал однажды Павел Римаренко. Шесть лет назад новоиспеченный отец захотел сделать для сына что-то особенное своими руками. Так появился первый бизидомик. Это развивающая игрушка. На стенках деревянного кубика – десятки головоломок и тактильных элементов. Сегодня у Павла – свое производство. Но первый макет был далек от идеала.
«Инструментов у меня было ноль. Всего одна отвертка и кисточка. Так я начал делать бизиборд. Но тогда оказалось, что нужен был еще лазерный станок, которого, естественно, у меня тоже не было», – рассказывает о первых изделиях основатель мастерской развивающих игрушек из дерева Павел Римаренко.
Опыт пришел со временем. Как в сборке, так и в проектировании игрушки. Все головоломки Павел придумывает сам. Щеколды, шнурки, переключатели, часы, молнии, липучки – ребенок и мелкую моторику развивает, и бытовые объекты изучает. Эти игрушки не страшно даже попробовать на вкус. Пометка «эко» из-за материалов, «безопасно» – из-за отдела техконтроля. В нем один единственный работник – и это основатель мастерской. Каждое изделие Павел проверят сам.
«В одном большом домике 450 деталей. Маленьких и больших – разных», – говорит он.
Стоит такая игрушка от 50 до 350 белорусских рублей (от 1500 до 10000 российских рублей). На цену влияет размер и «комплектация».
Инструкции к такой игрушке нет. Ребенку нужно просто поставить ее в детскую. Как обещают создатели, изучать новый объект он будет не один год. Белорусские бизидомики уже есть почти в 60 странах мира. В некоторых – таких игрушек не найти. Родители узнают о «развивашках» через соцсети.
«Один папа из Израиля покупает у нас уже третий бизидомик и говорит, что у них в Израиле, как он выразился, игрушки – полный ширпотреб. А вот белорусское качество ни с чем не сравнить», – говорит создатель мастерской.
«У нас уже более 3,5 тысячи отзывов, не считая большого количества просто звонков со словами благодарности. Так что мы делаем наше дело для детей и родителей, чтобы все были счастливые», – улыбается Павел.
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Одна игрушка – вместо тридцати. «Звучит как план», – подумал однажды Павел Римаренко. Шесть лет назад новоиспеченный отец захотел сделать для сына что-то...
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