«Одна игрушка вместо тридцати»: как белорус открыл производство бизидомиков?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одна игрушка – вместо тридцати. «Звучит как план», – подумал однажды Павел Римаренко. Шесть лет назад новоиспеченный отец захотел сделать для сына что-то особенное своими руками. Так появился первый бизидомик. Это развивающая игрушка. На стенках деревянного кубика – десятки головоломок и тактильных элементов. Сегодня у Павла – свое производство. Но первый макет был далек от идеала.

«Инструментов у меня было ноль. Всего одна отвертка и кисточка. Так я начал делать бизиборд. Но тогда оказалось, что нужен был еще лазерный станок, которого, естественно, у меня тоже не было», – рассказывает о первых изделиях основатель мастерской развивающих игрушек из дерева Павел Римаренко.





Опыт пришел со временем. Как в сборке, так и в проектировании игрушки. Все головоломки Павел придумывает сам. Щеколды, шнурки, переключатели, часы, молнии, липучки – ребенок и мелкую моторику развивает, и бытовые объекты изучает. Эти игрушки не страшно даже попробовать на вкус. Пометка «эко» из-за материалов, «безопасно» – из-за отдела техконтроля. В нем один единственный работник – и это основатель мастерской. Каждое изделие Павел проверят сам.

«В одном большом домике 450 деталей. Маленьких и больших – разных», – говорит он.

Стоит такая игрушка от 50 до 350 белорусских рублей (от 1500 до 10000 российских рублей). На цену влияет размер и «комплектация».

«Наши игрушки не дешевые. Можно даже сказать, что они дорогие. Но это тоже абстрактное понятие. Эти игрушки очень долго не надоедают ребенку и очень долго служат ему. Покупая одну дорогую игрушку, человек сэкономит на большом количестве маленьких дешевых игрушек», – рассуждает Павел.

Инструкции к такой игрушке нет. Ребенку нужно просто поставить ее в детскую. Как обещают создатели, изучать новый объект он будет не один год. Белорусские бизидомики уже есть почти в 60 странах мира. В некоторых – таких игрушек не найти. Родители узнают о «развивашках» через соцсети.





«Один папа из Израиля покупает у нас уже третий бизидомик и говорит, что у них в Израиле, как он выразился, игрушки – полный ширпотреб. А вот белорусское качество ни с чем не сравнить», – говорит создатель мастерской.

А главное – никаких «игрушечных» обещаний. У домиков есть гарантия и сервисное обслуживание. О вдохновении забывать не приходится. Родители присылают фото довольных детей, а бабушки с дедушками засыпают заказами. Ручная работа и экологичность выигрывают у пластмассовых аналогов с пометкой «сделано в Китае».

«У нас уже более 3,5 тысячи отзывов, не считая большого количества просто звонков со словами благодарности. Так что мы делаем наше дело для детей и родителей, чтобы все были счастливые», – улыбается Павел.



